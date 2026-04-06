El delantero del Barcelona que quiere el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid comienza a mover sus piezas rumbo al mercado de verano y uno de los nombres que suenan en el radar es el de Ferran Torres. El delantero del Barcelona se perfila como una de las principales opciones para reforzar el ataque colchonero, en una estrategia que busca fortalecer la delantera de cara a la nueva temporada.

Dentro del club capitalino, consideran que el español encajaría perfecto en el perfil que busca el entrenador Diego "Cholo" Simeone. Su estilo de juego y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones lo convierten en una alternativa interesante, tanto para iniciar partidos como para cambiar el rumbo de los encuentros.

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Barcelona dejaría ir a Ferran por una cantidad grande

El interés del Atlético se suma a que el Barcelona no descartaría la posibilidad de escuchar ofertas por el atacante. La directiva azulgrana evalúa distintas alternativas que le permitan equilibrar sus finanzas, por lo que una venta podría resultar beneficiosa si se presenta una propuesta adecuada desde el punto de vista económico.

Para el propio jugador, un posible cambio de aires también representaría una oportunidad de relanzar su carrera. Su rendimiento en el conjunto catalán ha sido irregular en el último periodo, lo que ha provocado que su protagonismo baje y que su continuidad en el equipo sea esté en duda.

En el entorno rojiblanco buscan avanzar con cautela pero sin perder tiempo, conscientes de que otros equipos podrían sumarse al interés por el delantero. La prioridad es analizar todos los factores deportivos y financieros antes de tomar una decisión definitiva. Por ahora, el posible traspaso se mantiene en fase de estudio, pero el nombre de Ferran Torres comienza a tomar fuerza.

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