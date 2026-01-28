El delantero que podría llegar gratis al Fc Barcelona en el mercado de verano

El nombre de Dušan Vlahović ha comenzado a aparecer con fuerza en el radar del FC Barcelona de cara al próximo mercado de verano, en un contexto donde el club azulgrana busca reforzar su delantera sin comprometer aún más su delicada situación financiera. La posibilidad de incorporar al delantero serbio sin pagar traspaso se ha convertido en una opción atractiva, aunque todavía rodeada de muchas condicionantes.

Vlahović, actual jugador de la Juventus, tiene contrato vigente hasta junio de 2026, pero su futuro en el club italiano no está asegurado. Diversos medios europeos han señalado que la falta de un acuerdo para renovar y el alto salario del atacante han generado dudas en Turín, lo que abre la puerta a un posible escenario en el que el futbolista salga libre si decide agotar su contrato o negociar una salida anticipada. En ese contexto, el Barcelona aparece como uno de los clubes atentos a su situación.

Te podría interesar: ¿Final en el Bernabéu? España se adjudica el partido del Mundial 2030

Desde la dirección deportiva blaugrana, encabezada por Deco, se ha dejado claro que la prioridad es encontrar oportunidades de mercado que combinen calidad deportiva y viabilidad económica. Vlahović encaja en ese perfil por edad, características y experiencia en la élite europea. Con 25 años, el serbio es un delantero potente, con capacidad goleadora probada en la Serie A y con margen de crecimiento para liderar un proyecto a largo plazo.

El interés del Barcelona también se explica por la necesidad de planificar el futuro de la posición de ‘nueve’. Robert Lewandowski, referencia ofensiva del equipo, se acerca a la recta final de su carrera y su continuidad más allá de los próximos años no está garantizada. Incorporar a Vlahović permitiría una transición gradual y aseguraría un relevo natural en el ataque.

Te podría interesar:

¡Gol de Berterame! | Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional | 25 Enero

Sin embargo, la operación no sería sencilla. Aunque no implicaría un costo de traspaso, el principal obstáculo sería el salario del jugador, que actualmente está entre los más altos de la Juventus. Además, otros clubes europeos, especialmente de la Premier League, siguen de cerca su situación, lo que podría generar competencia.