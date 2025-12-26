El día que Nahuel Guzmán le dio la mejor Navidad de la historia a Tigres de la UANL

La Navidad y el Año Nuevo le quitan cierta continuidad al futbol a nivel mundial. De hecho, la Liga BBVA MX no retoma hasta la segunda semana de enero, con el Clausura 2026. En ese sentido, las efemérides cobran más valor y muchos recuerdan lo que sucedió hace 9 años, cuando Nahuel Guzmán alegró a Tigres de la UANL, equipo que confirmó su 2ª baja.

Resulta que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se consagró campeón del Apertura 2016 el 25 de diciembre de ese año, con una actuación estelar del ‘Patón’ Guzmán, el arquero argentino que hoy ya tiene 39 años y es de los mejores del futbol mexicano. En este 2025, en vísperas del cambio de año, Tigres anunció la salida de Javier Aquino.

Tigres - América: la final del Apertura 2016 disputada en Navidad

Corría el 25 de diciembre de 2016 cuando Tigres y América llegaban al duelo decisivo luego de haber empatado 1-1 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. En plena Navidad, Jorge Isaac Rojas era el árbitro encargado de impartir justicia en el partido que se disputaba en el Estadio Universitario de Monterrey, bajo la mirada de más de 40 mil personas en las gradas.

Nahuel Guzmán y Moisés Muñoz habían mantenido la valla invicta en los 90 minutos, por lo que el encuentro iba al tiempo suplementario luego de un 0-0 sin emociones. Sin embargo, en el alargue pasó de todo: bronca, goles y expulsiones.

Antes del final de los 90 minutos ya había sido expulsado Jorge Torres Nilo en La U. A los 94’ abrió el marcador Edson Álvarez para el América. Rubens Sambueza vio la roja a los 101’ en las Águilas. En tanto, a los 105’ hubo un expulsado por lado: José Rivas y Paolo Goltz.

¡9 AÑOS DE AQUELLA NOCHE HISTÓRICA! 🎄🔥



Un 25 de diciembre de 2016, Tigres y América regalaron una final navideña inolvidable. Nahuel Guzmán se hizo gigante, atajó los tres penales del América y le dio el título a los felinos en casa🧤🐯 pic.twitter.com/vv6seejl34 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 25, 2025

A los 119 minutos del partido se dio el empate agónico de Jesús Dueñas, para Tigres de la UANL. Por todo esto, la Gran Final se definió por penales, con Nahuel Guzmán como figura.

Los 3 penales atajados por Nahuel Guzmán en la Navidad eterna de Tigres

André-Pierre Gignac abrió el marcador en la tanda de penaltis y Nahuel le contuvo su remate a William da Silva. Luego convirtió Juninho, mientras que el ‘Patón’ no le permitió marcar a Silvio Romero. El 3-0 fue convertido por Guido Pizarro (actual DT de Tigres) y Guzmán le dio el campeonato a los Felinos al contener el penal de Javier Güémez.