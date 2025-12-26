El día que Sebastián Córdova marcó un golazo en el estadio Nemesio Diez, su posible nueva casa

Antes de terminar el 2025, Tigres de la UANL hizo oficial la salida de Sebastián Córdova y mucho se especulaba por qué club disfrutaría de sus servicios a partir del Clausura 2026. En ese sentido, el Toluca FC es el gran candidato a ficharlo para el próximo torneo. En torno a eso, muchos recordaron su golazo en el estadio Nemesio Diez, su posible nueva casa.

Así como muchos recuerdan la efeméride de Nahuel Guzmán y los penales atajados para Tigres en Navidad , muchos también saben que Sebastián Córdova supo ser una pieza muy importante para La U, puesto que ganó dos títulos allí. No obstante, su gol en ‘La Bombonera’ de México se dio jugando para la Selección Nacional de México hace 7 años.

El partido en el que Sebastián Córdova marcó un gol en el estadio Nemesio Diez

La casa del Toluca, su posible nuevo equipo, supo ver a Sebastián Córdova marcando un gol. Fue el 20 de noviembre de 2019 en el partido válido por la liga A de la Concacaf Nations League de ese año ante Bermudas. Ese partido terminó 2-1 a favor de los aztecas y el ex Tigres convirtió uno de los mejores goles de su carrera.

El duelo estaba 1-0 a favor de la visita en el Estadio Nemesio Diez, hasta que el mediapunta de 28 años tomó el balón cerca de la medialuna del área grande. Primero amagó a disparar de derecha pero estaba tapado, razón por la que enganchó para su pierna izquierda. De zurda y al al palo izquierdo del portero, Sebastián Córdova marcó el empate parcial para México.

Finalmente el encuentro finalizó 2-1 a favor de la Selección Nacional de México ante Bermudas, y marcó a Sebastián Córdova por ser el primer gol del mediocentro con la Selección Mexicana.

Los números de Sebastián Córdova con los Tigres de la UANL

