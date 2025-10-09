deportes
El día que Toluca le dio una clase de futbol al Boca de Miguel Russo y Juan Román Riquelme

Los Diablos compartieron grupo con los argentinos en la edición 2007 de la Copa Libertadores y en el primer duelo los derrotaron por marcador de 2-0

José Alejandro
Internacional
Toluca y Boca Juniors se vieron las caras en la Copa Libertadores de 2007 al compartir el Grupo 7. Fue en la jornada 4 de la fase de grupos que el conjunto mexicano recibió al argentino plagado de estrellas como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y su entrenador Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles 8 de octubre . En el encuentro, los Diablos Rojos le dieron una clase de futbol a los Xeneizes al vencerlos 2-0.

Los Diablos Rojos no tuvieron piedad y derrotaron en casa a Boca Juniors con goles de Sergio Ponce y Vicente Sánchez, para así propinarles la primera derrota a los argentinos en el torneo continental. Sin embargo, en el partido de vuelta que se jugó en el país sudamericano, los locales cobraron venganza al vencerlos por marcador 3-0, en una gran estrategia de Russo, quien volvió a la vida con un partido de futbol .

Toluca le ganó al Boca Juniors de Miguel Russo en un partido de Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2007

Las estrellas del Toluca vs Boca Juniors de la Copa Libertadores

Toluca salió con su cuadro completo para el partido, mientras que Boca Juniors se mantuvo cauteloso, pues decidió no contar con sus estrellas, como Juan Román Riquelme y Martín Palermo, por mencionar algunas, las cuales Miguel Ángel Russo sí contempló para el duelo que se realizó en Argentina. Estas fueron las alineaciones del partido que se disputó el 14 de marzo de 2007 en el Estadio Nemesio Diez:

Toluca

  • Hernán Cristante
  • José Cruzalta
  • Paulo Da Silva
  • Emilio Viades
  • Diego de la Torre
  • Erick Espinoza
  • Carlos Morales
  • Sinha
  • Sergio Ponce
  • Ariel Javier Rosada
  • Vicente Sánchez
  • DT: Américo Gallego

Boca Juniors

  • Daniel Díaz
  • Hugo Benjamín Ibarra
  • Jonatan Ramón Maidana
  • Claudio Morel Rodríguez
  • Ever Banega
  • Sebastián Alejandro Battaglia
  • Mauricio Ariel Caranta
  • Pablo Ledesma
  • Mauro Boselli
  • Neri Cardozo
  • Bruno Marioni
  • DT: Miguel Ángel Russo

¿Cómo le fue a Toluca y a Boca Juniors en esa edición de la Copa Libertadores?

Toluca y Boca Juniors avanzaron a la ronda de eliminación de la Copa Libertadores 2007, pero el camino de cada uno fue diferente. El conjunto mexicano quedó eliminado en los Octavos de Final de manos del Cúcuta Deportivo de Colombia. Por su parte, el ‘Xeneize’ fue el campeón del torneo.

Toluca FC
Boca Juniors
