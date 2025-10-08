Gilberto Mora se quedaría fuera del Mundial por una insólita razón
Gilberto Mora es la sensación de México en el Mundial Sub-20 y también en la Liga BBVA MX, pero podría quedar fuera de la justa
La sensación del Mundial Sub-20 es Gilberto Mora. El delantero podría ser el único futbolista en disputar tres Mundiales en menos de un año, pero todo sería una suposición. Recientemente, representa a México en la justa de la categoría Sub-20 y fue pieza fundamental para vencer a Chile. En las próximas semanas arranca el Mundial Sub-17 y Mora no llegaría al torneo por cansancio.
El Mundial Sub-17 arranca el miércoles 5 de noviembre y termina el jueves 27 de noviembre. Gilberto Mora, con 16 años, 11 meses y 25 días, da perfectamente la edad para el torneo de la especialidad. Xolos no suelta a Gilberto Mora y, cuando termine su participación en el Mundial Sub-20, lo querrá de vuelta para el cierre del torneo. Además, Aguirre lo podría convocar para la Fecha FIFA de noviembre.
Mora es el segundo jugador más joven en el Mundial Sub-20. Se ha ganado la confianza del entrenador Eduardo Arce y es el pilar de sus compañeros. La FIFA autoriza que los clubes no presten a sus futbolistas en torneos inferiores. Lo que quería Aguirre y compañía es que fuera tomando confianza en una justa de dicho calibre y esté listo para el Mundial 2026.
Los próximos compromisos de Mora y México
La Selección Mexicana de Futbol eliminó al anfitrión Chile y eso le bastó para colarse a los cuartos de final. El combinado tricolor aún no conoce a su rival definitivo, pero saldrá de la llave en el duelo de Argentina vs. Nigeria. El encuentro en busca del boleto a la semifinal se disputará el sábado.
El favorito para avanzar es Argentina, pero Nigeria siempre es un equipo complicado, y más en estas instancias y categorías en las que se ha vuelto una potencia. México viene de empatar con Brasil y España en la fase de grupos y vencer a Marruecos (líder del Grupo C).