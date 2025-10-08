deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Gilberto Mora se quedaría fuera del Mundial por una insólita razón

Gilberto Mora es la sensación de México en el Mundial Sub-20 y también en la Liga BBVA MX, pero podría quedar fuera de la justa

Gilberto Mora es el jugador a seguir de México en el Mundial Sub-20.
Foto: Instagram y Canva
Gilberto Mora es el jugador a seguir de México en el Mundial Sub-20.
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

La sensación del Mundial Sub-20 es Gilberto Mora. El delantero podría ser el único futbolista en disputar tres Mundiales en menos de un año, pero todo sería una suposición. Recientemente, representa a México en la justa de la categoría Sub-20 y fue pieza fundamental para vencer a Chile. En las próximas semanas arranca el Mundial Sub-17 y Mora no llegaría al torneo por cansancio.

El Mundial Sub-17 arranca el miércoles 5 de noviembre y termina el jueves 27 de noviembre. Gilberto Mora, con 16 años, 11 meses y 25 días, da perfectamente la edad para el torneo de la especialidad. Xolos no suelta a Gilberto Mora y, cuando termine su participación en el Mundial Sub-20, lo querrá de vuelta para el cierre del torneo. Además, Aguirre lo podría convocar para la Fecha FIFA de noviembre.

Gilberto Mora
MEXSPORT

Mora es el segundo jugador más joven en el Mundial Sub-20. Se ha ganado la confianza del entrenador Eduardo Arce y es el pilar de sus compañeros. La FIFA autoriza que los clubes no presten a sus futbolistas en torneos inferiores. Lo que quería Aguirre y compañía es que fuera tomando confianza en una justa de dicho calibre y esté listo para el Mundial 2026.

Te puede interesar:

Los próximos compromisos de Mora y México

La Selección Mexicana de Futbol eliminó al anfitrión Chile y eso le bastó para colarse a los cuartos de final. El combinado tricolor aún no conoce a su rival definitivo, pero saldrá de la llave en el duelo de Argentina vs. Nigeria. El encuentro en busca del boleto a la semifinal se disputará el sábado.

El favorito para avanzar es Argentina, pero Nigeria siempre es un equipo complicado, y más en estas instancias y categorías en las que se ha vuelto una potencia. México viene de empatar con Brasil y España en la fase de grupos y vencer a Marruecos (líder del Grupo C).

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×