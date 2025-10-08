Gilberto Mora se quedaría fuera del Mundial por una insólita razón

La sensación del Mundial Sub-20 es Gilberto Mora. El delantero podría ser el único futbolista en disputar tres Mundiales en menos de un año, pero todo sería una suposición. Recientemente, representa a México en la justa de la categoría Sub-20 y fue pieza fundamental para vencer a Chile. En las próximas semanas arranca el Mundial Sub-17 y Mora no llegaría al torneo por cansancio.

El Mundial Sub-17 arranca el miércoles 5 de noviembre y termina el jueves 27 de noviembre. Gilberto Mora, con 16 años, 11 meses y 25 días, da perfectamente la edad para el torneo de la especialidad. Xolos no suelta a Gilberto Mora y, cuando termine su participación en el Mundial Sub-20, lo querrá de vuelta para el cierre del torneo. Además, Aguirre lo podría convocar para la Fecha FIFA de noviembre.

MEXSPORT

Mora es el segundo jugador más joven en el Mundial Sub-20. Se ha ganado la confianza del entrenador Eduardo Arce y es el pilar de sus compañeros. La FIFA autoriza que los clubes no presten a sus futbolistas en torneos inferiores. Lo que quería Aguirre y compañía es que fuera tomando confianza en una justa de dicho calibre y esté listo para el Mundial 2026.

Te puede interesar:



#Sub20 | Gritamos, abrazamos, soñamos. 🙌



Nuestro representativo sigue avanzando con el alma por delante. 🫡 Así se vivieron los festejos de una noche inolvidable. 📸#LaRáfaga | #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/ywPG3xUAOC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

Los próximos compromisos de Mora y México

La Selección Mexicana de Futbol eliminó al anfitrión Chile y eso le bastó para colarse a los cuartos de final. El combinado tricolor aún no conoce a su rival definitivo, pero saldrá de la llave en el duelo de Argentina vs. Nigeria. El encuentro en busca del boleto a la semifinal se disputará el sábado.

El favorito para avanzar es Argentina, pero Nigeria siempre es un equipo complicado, y más en estas instancias y categorías en las que se ha vuelto una potencia. México viene de empatar con Brasil y España en la fase de grupos y vencer a Marruecos (líder del Grupo C).