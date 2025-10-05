Leyenda de Pumas ilusiona a la afición con su regreso a CU y así devolverle la grandeza

Los Pumas de la UNAM no pasan por un buen momento. Se ha rumorado en los últimos días que el puesto de Efraín Juárez en el banquillo universitario estaría en duda. Los del Pedregal pelean por los lugares del repechaje, pero un descalabro más los podría alejar. Una de sus leyendas salió a defenderlos. Esteban Solari, quien triunfó como delantero auriazul, aseguró que uno de sus sueños es tomar las riendas del cuadro capitalino.

Esteban Solari triunfó con los Pumas entre 2007 y 2008. En 40 partidos, el argentino logró marcar 25 anotaciones y puso dos asistencias. Sin mencionar nada en contra de Efraín Juárez o del mal momento que atraviesan los universitarios. Reconoció que le encantaría en algún momento tomar un proyecto como Pumas para seguir con la grandeza del club.

Pumas MX Pumas no tiene a ningún jugador dentro del Top-5 de los que más valen en el Clásico capitalino

“Sé que se vienen muchos proyectos en el futuro. También sé que Pumas volverá a estar en mi vida algún día. Pumas significa un orgullo en mi carrera. Defender esa camiseta y ser parte de un equipo tan pasional me llena de orgullo. Siempre lo recuerdo como uno de los momentos más significativos de mi vida profesional”, dijo a Diario AS.

Te puede interesar:



Esteban Solari y su carrera como entrenador

Esteban Solari no ha tenido mucho éxito en su carrera como entrenador. El Tano ha estado al frente de tres equipos: Godoy Cruz, Everton y Johor DT. Ha dirigido en total 97 encuentros, pero en su último club, que fue Godoy Cruz, consiguió solamente cinco triunfos, 11 empates y cinco derrotas. También reconoció que tiene muy clara su manera de trabajar.

“Quiero dejar un ADN en el club al que vaya, que tenga una identidad ofensiva, que siempre tome la iniciativa. En lo personal, cuando me vendieron a España, siempre mantuve la ilusión de volver a Pumas algún día”, sentenció el exdelantero argentino.