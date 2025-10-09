Miguel Ángel Russo: el día que un partido de futbol le ayudó a superar su enfermedad

Miguel Ángel Russo falleció el miércoles 8 de octubre debido a complicaciones médicas por el cáncer de vejiga que se le detectó en 2017. El histórico entrenador argentino vivió momentos complicados en sus últimos años al tener que lidiar con la enfermedad, pero un día, un partido de futbol le ayudó a superarla y a ganar 2 títulos en Colombia.

Russo dirigió a 9 clubes en Argentina y 7 más en diferentes países, como fue Millonarios en Colombia, equipo con el que consiguió 2 campeonatos: Torneo Finalización en 2017 y Superliga de 2018, un momento de alegría al incrementar su impresionante palmarés , pero también de tristeza, pues fue en esa etapa donde comenzó con la enfermedad.

VSports Team Miguel Ángel Russo volvió a la vida al dirigir un partido de final entre Millonarios ante Independiente Santa Fe

El argentino estaba viviendo un buen momento deportivo con el conjunto colombiano, pero también un infierno al lidiar en silencio con una enfermedad que lo agotaba cada día más, debido a las fuertes quimioterapias a las que fue sometido. No obstante, Miguel Ángel encontró un motivo para salir adelante y ello fue el futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



“Con Millonarios dirigí las finales contra Santa Fe. Dos días antes hice quimioterapia. Gritaba como loco debajo de la lluvia. Mi oncólogo no entendía nada. Fui un inconsciente, pero el hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás”, declaró Russo durante una entrevista.

“Con Millonarios dirigí las finales vs. Santa Fe. Dos días antes hice quimioterapia. Gritaba como loco abajo de la lluvia. Mi oncólogo no entendía nada. Fui un inconsciente, pero el hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás”.



✍️ Miguel Ángel Russo. QEPD. pic.twitter.com/w4Fetb79HL — VSports Team (@VSportsTM) October 8, 2025

El paso arrollador de Miguel Ángel Russo en Colombia

Miguel Ángel Russo no solo vivió el momento más álgido de su vida en Colombia, sino también reafirmó su condición como estratega ganador al salir campeón en 2 ocasiones con Millonarios, club con el que registró un récord de 37 triunfos, 23 empates y 27 derrotas en 87 partidos dirigidos.

Russo incluso confesó en 2018 que estuvo a punto de dirigir la Selección de Colombia en 2011, pero finalmente los directivos cafetaleros se declinaron por José Néstor Perkerman. “En la época de Bedoya, antes de Pekerman, estuve muy cerca. Una selección es la aspiración… los entrenadores somos así”, detalló el argentino.