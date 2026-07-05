Partidos de octavos de final que se juegan HOY domingo 5 de julio del Munidal 2026

Las acciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúan con dos juegos de alto calibre en la cartelera de hoy, domingo 5 de julio de 2026, donde el plato fuerte será el choque de vida o muerte entre México e Inglaterra en la ronda de octavos de final desde la capital del país.

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El Tricolor salta a la cancha del Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas con la motivación a tope. Los dirigidos por Javier Aguirre avanzaron con paso perfecto en la fase de grupos y sellaron su boleto a esta instancia tras vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Enfrente tendrán a una escuadra inglesa que sufrió de más para eliminar 2-1 a la República Democrática del Congo, pero que cuenta con un plantel plagado de estrellas hambrientas de gloria dirigidos por Thomas Tuchel.

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La actividad del día arranca más temprano, a las 14:00 horas, con el frente a frente entre Brasil y Noruega en Nueva York. La canarinha llega tras dejar en el camino a Japón en la ronda previa, mientras que el conjunto nórdico hizo lo propio ante Costa de Marfil. Dos duelos de pronóstico reservado que definirán a los próximos invitados a los cuartos de final de la justa mundialista.

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El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora del Centro de México).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

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