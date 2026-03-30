El entrenador encargado de salvar al Tottenham del descenso

El Tottenham atraviesa uno de los peores momentos en su historia reciente y ya trabaja a contrarreloj para definir a su nuevo entrenador tras la salida de Igor Tudor. El club londinense ha puesto sus ojos en Roberto De Zerbi, uno de los técnicos sin equipo más cotizados, con la intención de convencerlo de asumir el cargo lo antes posible.

La salida de Tudor se produjo tras un mutuo acuerdo después de apenas 44 días al frente del equipo, en medio de una racha de resultados negativos que dejó al Tottenham peligrosamente cerca de la zona de descenso. La derrota por 3-0 ante Nottingham Forest terminó por acelerar una decisión que ya se venía analizando internamente.

Ante este panorama, la directiva de los Spurs busca un perfil capaz de cambiar la dinámica del equipo de forma inmediata. De Zerbi aparece como el candidato ideal gracias a su reputación por desarrollar talento joven y su estilo ofensivo que lo hizo brillar con el Brighton en la Premier League, que no desconoce.

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Tottenham busca convencer a De Zerbi

Sin embargo, la negociación no será sencilla. El entrenador italiano prefiere esperar hasta el final de la temporada para evaluar la situación del Tottenham, especialmente ante el riesgo de descenso y la posibilidad de analizar otras ofertas disponibles en el verano. Aun así, el interés del club es firme y ya se estudian incentivos económicos importantes, incluyendo bonos por permanencia en la Premier League y un atractivo acuerdo de firma.

El Tottenham sabe que cada jornada es clave en la lucha por mantenerse en la máxima categoría y considera que la llegada de un nuevo líder al banquillo podría marcar el rumbo del cierre de temporada. Mientras tanto, el nombre de De Zerbi se mantiene como la última apuesta para intentar revertir el momento más delicado del equipo de la temporada.

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