El equipo que más jugadores aportó a la Selección Azteca para la fecha FIFA de octubre

La Selección Azteca ya tiene la convocatoria para los juegos amistosos ante Ecuador y Colombia, y la tendencia es clara. El América se consolida como el equipo que más jugadores aportó a la lista de Javier Aguirre. El equipo azulcrema aportará a seis elementos a la convocatoria de 25 jugadores, confirmando su dominio en el panorama nacional.

Entre los elegidos destacan el portero Luis Ángel Malagón, Ramón Juárez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez en la defensa, más Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez en mediocampo. Una representación masiva que refleja el momento actual de los de Coapa, aunque con una notable ausencia, ya que ningún delantero americanista fue considerado, evidenciando los problemas de lesiones que ha tenido Henry Martín en los últimos meses.

Dominio azulcrema

Después de Las Águilas, Cruz Azul contribuye con tres elementos, mientras que Chivas prestará a dos y por otro lado Pumas no contará con representantes. Entre las bajas más sensibles figuran la de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Gilberto Mora, este último concentrado con la Sub-20 en el Mundial de Chile que ha sido clave para el pase a los octavos de final.

La nómina actual revela una de las estrategias de Aguirre, confiar en el gran momento de azulcremas, además de busca alternativas creativas con los naturalizados. Con el regreso de Julián Quiñones tras su ausencia en la Copa Oro y la de Germán Berterame que tendrá otra oportunidad para afianzarse como un candidato a ser el centro delantero.

Estos partidos serán cruciales para definir los roles de cara al Mundial 2026. Con el Mundial cada vez más próximo, cada minuto de juego cuenta y América ha ganado por goleada la batalla de las convocatorias.

