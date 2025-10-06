El examericanista que Chivas y Cruz Azul se pelearían por fichar para el Clausura 2026

Sebastián Córdova es el examericanista por el cual Chivas y Cruz Azul se pelearían por fichar para el Clausura 2026, ya que en diciembre de este año termina contrato con su actual club y aún no existe una renovación. Por ello, ya salieron los 2 contendientes que lucharán hasta al final para llevarse al mediocampista, quien ya fue pretendido por la Máquina antes de iniciar el Apertura 2025 .

Córdova suma 2 partidos en los que no es convocado por su actual club para disputar los partidos ante Querétaro y recientemente en el empate 1-1 contra Cruz Azul en el Volcán . Lo que llama la atención es que no se encuentra lesionado y tal vez sea por decisión del entrenador. Por lo anterior, es posible que el futbolista de 28 años esté en búsqueda de nuevos aires.

Sebastián Córdova es el examericanista que intentara fichar Chivas y Cruz Azul para el siguiente torneo

El mexicano no ha tenido un gran rendimiento con su equipo en el Apertura 2025, pues solo ha disputado 6 partidos, de los cuales solo en uno fue titular, algo alarmante para un jugador con sus características. Debido a lo anterior, Córdova acumula solo 147 minutos, sin ninguna anotación ni asistencia.

Los jugadores que han pasado del América a Chivas

Sebastián Córdova es seguido muy de cerca por Chivas y ahora que está por concluir su contrato, la directiva rojiblanca está en espera de ofrecerle un contrato. Sin embargo, este hecho causaría mucho revuelo, ya que es un jugador que surgió de las Fuerzas Básicas del América e irse al odiado rival podría ser considerado por los aficionados como una traición.

Córdova no sería el primero que se ha ido a Chivas y, en caso de que se dé, no será similar a la de sus antecesores, pues él no pasó directamente al Guadalajara, como sí lo hicieron los siguientes:



Oribe Peralta – 2019

– 2019 Ignacio Hierro – 1997

– 1997 Ricardo Peláez – 1998

– 1998 Oswaldo Sánchez – 2000

El interés de Cruz Azul por el examericanista

Cruz Azul en los últimos años ha conformado a su equipo grandes jugadores, a fin de conseguir el décimo título de la Liga BBVA MX, el cual se les niega desde el Torneo Guardianes 2021. El conjunto de la Noria mostró interés por Sebastián Córdova cuando el jugador fue puesto con transferible previo al Apertura 2025, pero solo que se quedó en un rumor.

Córdova se mantiene aún con su actual equipo, pero sigue en la órbita de Cruz Azul y, en caso de no renovar contrato antes de diciembre de 2025, la Máquina podría ser su próximo destino.