El exentrenador de León ya tiene un nuevo equipo en Sudamérica y es de los más grandes

Jorge Bava es el exentrenador de León que firmó con Cerro Porteño, un grande de Sudamérica, 5 días después de salir de Independiente de Santa Fe de Colombia, su antiguo equipo. El uruguayo fue anunciado como nuevo técnico en Paraguay por medio de las redes sociales, al igual que lo hizo la Fiera con Ignacio Ambriz , quien vivirá su segunda etapa con el conjunto mexicano.

Bava tuvo un gran paso con Santa Fe, pues se proclamó campeón de la liga colombiana a finales de junio, pero decidió no continuar más en el club, en el que dirigió un total de 32 partidos, de los cuales ganó 14, empató 10 y perdió 8. El ex de León replicó la misma que Efraín Juárez al quedar campeón en Atlético Nacional, pues después del éxito se marchó .

@jorge_bava Jorge Bava no tuvo un gran paso por León; pese a ello hoy llega a Cerro porteño uno de los grandes de Sudamérica y Paraguay

El tormentoso paso de Jorge Bava en León

Jorge Bava fue contratado por León de cara al Clausura 2024, torneo en el que no le fue bien, pues no clasificó a la Liguilla tras 7 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Pese a ello, la directiva le dio el voto de confianza para el Apertura de ese mismo año, pero esta vez los resultados fueron tormentosos.

TE PUEDE INTERESAR:



Bava solo pudo dirigir 8 partidos, ya que los malos resultados orillaron a la directiva de León a rescindir de sus servicios. El uruguayo no pudo ganar en el nuevo torneo, pues en 6 partidos de la Liga BBVA MX y 2 en la Leagues Cup 2024 consiguió 4 empates y el mismo número de derrotas.

El entrenador fue despedido de León a principios de septiembre de 2024 y no fue hasta inicios de 2025 que Independiente Santa Fe le dio la oportunidad y ahora, 9 meses después, enfrentará un nuevo reto con Cerro Porteño, uno de los clubes grandes de Paraguay.

El posible debut de Jorge Bava con su nuevo equipo en Sudamérica

Jorge Bava ya fue anunciado como técnico de Cerro Porteño y ya hasta dirigió su primer entrenamiento, por lo que es muy posible que debute con su nuevo equipo en Sudamérica el viernes 3 de octubre ante Deportivo Recoleta, duelo correspondiente a la jornada 15 de la liga de Paraguay. Cabe mencionar que al momento el club marcha como segundo, solo a un punto de distancia de Guaraní que lidera la tabla general.