OFICIAL: Ignacio Ambriz regresa a dirigir a la Liga BBVA MX

Este día, el Club León hizo oficial el regreso de Ignacio Ambriz como director técnico del equipo, en sustitución del argentino Eduardo Berizzo, quien dejó el cargo tras una serie de resultados irregulares en el Apertura 2025. La noticia ha generado gran expectativa entre la afición esmeralda, que recuerda con cariño la primera etapa de Ambriz al frente del equipo, donde logró el campeonato del Guardianes 2020.

Nacho Ambriz, de 59 años, vuelve a la institución con la misión de recuperar el protagonismo en la Liga MX y devolverle al León el estilo ofensivo y dinámico que lo caracterizó en su gestión anterior. Bajo su mando, el conjunto guanajuatense alcanzó un nivel de juego que lo llevó a ser considerado uno de los mejores equipos, coronándose con autoridad y dejando una huella táctica en el futbol mexicano.

También te puede interesar:

La salida de Berizzo se concretó tras la derrota ante Tigres en la Jornada 10, que dejó al León fuera de zona de clasificación directa. Aunque el argentino intentó implementar un modelo de juego más estructurado, los resultados no acompañaron y la directiva decidió apostar por un perfil conocido y exitoso.

“Estoy feliz de volver a casa. León es un lugar especial para mí, y vengo con la ilusión de construir algo grande nuevamente”, declaró Ambriz al saber su regreso al equipo. El estratega llega acompañado de su cuerpo técnico habitual y ya trabaja con el plantel de cara al duelo del próximo fin de semana ante Santos Laguna.

La plantilla actual cuenta con varios jugadores de alta calidad, como el colombiano James Rodríguez, además de jóvenes talentos que buscarán consolidarse con su respaldo. La afición ha recibido la noticia con entusiasmo, recordando el futbol vistoso y competitivo que caracterizó al León de Ambriz.

Con 7 títulos de liga en su historia, León apuesta por la experiencia y el conocimiento del técnico mexicano para volver a pelear por el campeonato.

