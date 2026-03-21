El EXÓTICO jersey que usará una selección campeona del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nueva camiseta alternativa de la selección de Uruguay, fue presentada de manera oficial por su estrella Federico Valverde a través de redes sociales. El nuevo jersey tendrá un costo aproximado de 2,099 pesos mexicanos, lo que equivale a cerca de 120 dólares, perfilándose como una de las indumentarias más llamativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tono base que diseñó la marca del swoosh es un azul marino tan profundo que, en fotografías, puede percibirse prácticamente como negro. En lugar de apostar por el clásico color blanco, que usan los charrúas como color base para sus jersey de visita, la camiseta presenta una estética más moderna. El diseño está inspirado en el traje de Black Panther, con un estilo que remite a una armadura de aspecto tecnológico dentro del terreno de juego.

El detalle principal está en los acabados: tanto el escudo de Uruguay como el logotipo de la marca norteamericana cuentan con un efecto degradado, alejándose de los tonos tradicionales y reforzando esta identidad visual poco vista en uniformes deportivos. Por su propuesta estética, se perfila como uno de los jerseys más bonitos y diferentes de toda la

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El camino de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras el sorteo oficial celebrado en diciembre de 2025, la selección dirigida por Marcelo Bielsa ya conoce su ruta en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uruguay quedó ubicado en el Grupo H, donde compartirá sector con España, Arabia Saudita y la selección nacional de Cabo Verde.

El conjunto sudamericano disputará sus dos primeros encuentros en el Hard Rock Stadium en Miami, el 15 de junio ante Arabia Saudita y el 21 de junio frente a Cabo Verde, ambos a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

El cierre de la fase de grupos será el 26 de junio ante España en el Estadio Akron a las 18:00 horas, en un partido que podría definir el liderato del sector.

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