OFICIAL: Los rivales de Messi y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lionel Messi y la Selección de Argentina comenzarán la defensa de su título de campeones del mundo obtenido en Qatar 2022 el próximo - cuando se enfrenten a su similar de Argelia en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras quedar instalados en el Grupo J.

Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Todos los rivales que tuvo México en la fase de grupos de los mundiales del Siglo XXI

Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”

Los rivales a los que enfrentará Messi y la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 realizado este viernes 5 de diciembre, el destino decidió que la Selección de Argentina quedara instalada en el Grupo J en el que se enfrentará a Austria.

La Albiceleste llega a esta Copa del Mundo como vigentes campeones y uno de los favoritos para repetir la gloria como lo hiciera hace tres años en Lusail en donde derrotó a Francia en la tanda de penales.

Argentina debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo 16 de junio en Kansas City. Posteriormente se enfrentará a Argelia en Dallas y cerrará su actividad del Grupo J el 27 de junio en Kansas City ante Jordania.

Así quedó el Grupo J de Argentina y Messi

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Te puede interesar: Gustavo Alfaro, DT de Paraguay sobre enfrentar a México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “No tomo tanto en cuenta los rivales...”