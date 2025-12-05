deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
OFICIAL: Los rivales de Messi y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Argentina y su capitán Lionel Messi arrancarán la defensa de su título Mundial

FIFA World Cup 2026 Draw
STEPHANIE SCARBROUGH/Pool via REUTERS
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Argentina coach Lionel Scaloni brings the World Cup trophy onto stage during the FIFA World Cup 2026 draw Pool via REUTERS/Stephanie Scarbrough
Francisco Fernández
Mundial México 2026
Lionel Messi y la Selección de Argentina comenzarán la defensa de su título de campeones del mundo obtenido en Qatar 2022 el próximo - cuando se enfrenten a su similar de Argelia en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras quedar instalados en el Grupo J.

Los rivales a los que enfrentará Messi y la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 realizado este viernes 5 de diciembre, el destino decidió que la Selección de Argentina quedara instalada en el Grupo J en el que se enfrentará a Austria.

La Albiceleste llega a esta Copa del Mundo como vigentes campeones y uno de los favoritos para repetir la gloria como lo hiciera hace tres años en Lusail en donde derrotó a Francia en la tanda de penales.

Argentina debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo 16 de junio en Kansas City. Posteriormente se enfrentará a Argelia en Dallas y cerrará su actividad del Grupo J el 27 de junio en Kansas City ante Jordania.

Así quedó el Grupo J de Argentina y Messi

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

