El Fiscal, hijo de Abismo Negro, revela que su madre tiene cáncer: “la han desahuciado muchas veces”

El Fiscal, el hijo que Abismo Negro tuvo en vida, reveló recientemente que su madre padece cáncer desde hace casi dos décadas. ¿Cuál es su estado de salud?

el-fiscal-hijo-abismo-negro-revela-madre-tiene-cancer-ac-notas
Instagram: El Fiscal
Alan Chávez - Marktube
Lucha Azteca
La vida de El Fiscal, luchador profesional perteneciente a la AAA , no ha sido nada sencilla. Y es que, además de haber tenido que lidiar con la muerte de su padre, Abismo Negro, el rudo por excelencia confirmó que su madre tiene cáncer, asegurando que varios médicos la han desahuciado en varias ocasiones.

Lucha Azteca AAA

El Fiscal es un luchador que tiene 25 años de edad y que es hijo de Andrés Palomeque, conocido en el mundo luchístico como Abismo Negro o, bien, “El Rey del Martinete”. En ese sentido, el licenciado en contaduría confirmó que su madre, otro bastión en su vida, padece cáncer.

¿En qué momento la madre de El Fiscal, hijo de Abismo Negro, sufrió de cáncer?

Tal información trascendió en la charla que El Fiscal tuvo con Latin Lover en su canal de YouTube. Aquí, el luchador de la AAA concedió detalles respecto a la vida que tuvo a raíz de la muerte de Abismo Negro en 2009, así como la forma en cómo su madre sacó adelante a sus tres hermanas y a él.

No obstante, y en medio de las “flores” que estaba tirando a favor de su madre, sorprendió a propios y extraños al revelar que tiene cáncer, lo cual causó un impacto en Latin Lover. Posteriormente, aseguró que el cáncer ha vivido con ella durante mucho tiempo, por lo que en más de una ocasión la han desahuciado.

“No sé si sepas que mi mamá tiene cáncer desde hace 19 o 20 años, y ya la han desahuciado un montón de veces. Pero bien dicen que la mano de Dios comienza hasta donde termina la del doctor. El chiste es que solamente Dios sabe cuando. Mira, mejor mi papá ya no está y mi mamá sigue con nosotros”, explicó.

¿El cáncer de su madre obligó a El Fiscal a ser luchador?

El hecho de que su madre tuviera este enfermedad, así como la pandemia por el Covid-19 que paralizó todo el mundo, hicieron que El Fiscal finalmente se decantara por entrenar lucha libre de la misma forma que su padre. Fue a partir de dicho momento que comenzó a ver en este deporte un amuleto para solventar sus necesidades.

De hecho, hoy en día El Fiscal es quien sostiene las carreras de sus hermanas de la misma forma que, en el pasado, un profesor de secundaria solventó económicamente la suya. Por ende, considera que una “cadena de favores” es un regalo por demás importante entre los círculos cercanos de la sociedad.

Leyendas del Pancracio
