Abismo Negro Jr. adelanta que podría aplicar el MARTINETE en Triplemanía XXXII

Este sábado 17 de agosto se celebra la Triplemanía XXXII en la Arena Ciudad de México, contienda que tendrá entre muchas atracciones, un duelo estelar en el Domo de la Muerte.

Dentro de esa jaula, habrá tres tercias, compuestas por Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético vs. Psicosis, Abismo Negro, El Fiscal vs. Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown.

Los Psycho Circus recientemente fueron enviados a este combate que exige al máximo por su nivel de peligro, la estructura de acero y la forma de escapar del Domo.

Entre toda la emoción que depara el Domo, ha surgido un tema especial ligado con los Vipers y el encuentro que tendrá Psicosis, pero especialmente Abismo Negro Jr y El Fiscal a quienes los liga una historia.

Abismo Negro Jr podría presentar el Martinete en Triplemanía XXXII

El luchador Abismo Negro Jr explicó a Lucha Azteca, que no está descartado en lo mínimo el martinete y su aplicación en Triplemanía dentro del Domo de la Muerte.

“Ya lo hice una vez, una variante de martinete pero no se vio en televisión”, dijo Abismo Negro Jr y agregó que, “por qué no, aplicar el martinete. Ahí anda El Fiscal también y ha estado medio payasito conmigo, pero vamos a ver. Sí puede aparecer el martinete por qué no”.

ABISMO NEGRO JR

Las reglas del Domo de la Muerte de AAA

En el Domo de la Muerte , la regla indica que para salvarse, el método es escapar de la estructura por la circunferencia que está justo en el centro en la parte de arriba.

En esta ocasión hay máscaras y cabelleras en juego y el perdedor será quien quede dentro, solo en la estructura de acero.

Cartel oficial de Triplemanía XXXII

Domo de la Muerte: Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético vs. Psicosis, Abismo Negro, El Fiscal vs. Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown

Megacampeonato AAA: Nic Nemeth (c) vs. Alberto El Patrón

Última lucha del Vampiro , Lucha de ataúd (cinemática): Vampiro Canadiense vs. varios luchadores por anunciarse

Campeonato de Parejas: Negro Casas y Psycho Clown (c) vs. Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal vs. The Maharaja Raj Dhesi (Jinder Mahal) y Satnam Singh (con Jeff Jarrett)

Laredo Kid vs. Matt Riddle vs. Komander

Reina de Reinas: Flammer vs. Ganadora de eliminatoria en Verano de Escándalo el 2 de agosto.

Copa Bardhall Orígenes: Luchadores que marcaron la historia de AAA y luchadores jóvenes.