WWE: Brock Lesnar y los luchadores que han HUMILLADO a John Cena en el ring

El fin de semana pasado se llevó a cabo la edición Wrestlepalooza 2025, un evento que la WWE quiere colocar dentro de los importantes del año. Por ende, la lucha inicial fue el combate entre Brock Lesnar y John Cena, mismo que terminó pronto gracias a la humillación otorgada por “La Bestia Encarnada”.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La lucha duró unos minutos gracias a que Brock Lesnar ejecutó su movimiento final en reiteradas ocasiones a John Cena, quien no pudo hacer al respecto. Ante ello, luce interesante conocer a los luchadores que, así como Lesnar, pudieron humillar a “El Rapero Mayor” en su etapa como profesional.

WWE: ¿Qué luchadores han humillado a John Cena en el ring?

Así como ocurrió con Brock Lesnar en Wrestlepalooza 2025, John Cena también ha sufrido humillaciones importantes de parte de otras estrellas de la WWE. Uno de ellos es The Undertaker, quien terminó con él de manera fácil y sencilla en el Wrestlemania 34.

Te puede interesar: ¿Qué eventos importantes le restan a la WWE en este año?

Te puede interesar: ¿Cuántos títulos logró Isaac del Toro en el Ciclismo en 2025?

Tensai, un “falso japonés”, también tuvo la oportunidad de humillar a John Cena hace varios años, un hecho similar a lo que ocurrió con Kevin Owens, quien en el 2015 humilló a la superestrella luego de confirmarse como el campeón de NXT. Finalmente, CM Punk también derrotó limpiamente a John en el Money In The Bank 2011.

¿John Cena se retirará de la WWE al cierre del año?

La idea es que John Cena cierre su vínculo como profesional con la WWE una vez termine el año 2025. La intención de la estrella del wrestling es clara, pues buscará dejar su legado en la lucha libre para meterse de lleno a su faceta como actor en las películas más consagradas de Hollywood.

It just wouldn’t have been right. A match that absolutely had to happen. I had lost all hope, but goddamnit, delusional is enough to keep a son of a bitch going. One of the greatest pairings in the history of the sport. I’m so fucking happy man tears in my eyes. John Cena vs. AJ… pic.twitter.com/VHTVHYjRGn — Adonis (@FakeMLGReaper1) September 22, 2025

¿Quién será el último rival de John Cena en la WWE?

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce quién será el último rival de John Cena en la empresa. No obstante, rumores en redes sociales indican que quien podría ser es AJ Styles o Edge, aunque este luce más complicado dado que se encuentra en otra empresa actualmente.