¡PREOCUPANTE! El futbolista que juega en Europa que se perderá la Fecha FIFA con México

Una noticia preocupante sacude a la Selección Mexicana a menos de un año del Mundial 2026. César "Chino" Huerta, una de los elementos recurrentes e n las convocatorias de Javier Aguirre, será baja por varias semanas tras sufrir una recaída en una antigua lesión que sufrió en la pelvis, según confirmó el Anderlecht de Bélgica.

El incidente ocurrió durante el partido ante el Ninovel, donde el extremo incluso anotó un gol en la victoria de su equipo 2-0. Sin embargo, una resonancia magnética posterior reveló el agravamiento de una dolencia que arrastra desde hace tiempo, dejando un panorama incierto sobre su tiempo de recuperación.

"Chino" podría perderse lo que resta del 2025

El técnico del conjunto belga, Besnik Hasi, se limitó a señalar que serían "algunas semanas" de baja, lo que prácticamente descarta al jugador para la última concentración del año de la Selección Azteca en noviembre, donde México enfrentará a Uruguay y Paraguay en amistosos clave de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Para Aguirre, esta baja representa un contratiempo significativo. Huerta se había consolidado como uno de los mexicanos en Europa con mayor regularidad en sus actuaciones, siendo convocado consistentemente desde que el 'Vasco' asumió el mando.

La incógnita ahora es el tiempo exacto de recuperación. Cualquier ausencia prolongada podría complicar su participación en los planes para entrar en la lista final del Mundial, especialmente en una posición donde México busca consolidar sus alternativas. La afición espera que el regreso del "Chino" sea más breve de lo anticipado.

