El futbolista que trabajó de minero antes de brillar en la Liga BBVA MX y de jugar en Europa
El jugador trabajó de minero antes de iniciar en el futbol junto a su padre, quien por muchos años se dedicó a la extracción de carbón en Colombia
Nelson Deossa cambió el pico y la pala para convertirse en futbolista y actualmente jugar en Europa con el Real Betis. El colombiano trabajó como minero junto a su padre, quien durante años se dedicó a la extracción de carbón. El volante ofensivo tuvo una carrera ascendente hasta llegar a la Liga BBVA MX y disputar el Mundial de Clubes 2025 con Monterrey, para después irse como una de las mejores ventas del club por 17 millones de dólares .
Deossa nació en Marmota, Caldas, un pueblo minero que se dedica ciento por ciento a la minería, por lo que el jugador siguió con la tradición hasta los 19 años, cuando su carrera como futbolista comenzó a tomar forma. El centrocampista ofensivo debutó profesionalmente casi a los 21 años con el Atlético Huila, por lo que tuvo que dejar el trabajo y sus estudios, para enfocarse completamente a la pelota .
La ascendente carrera de Nelson Deossa, después de trabajar como minero
Nelson Deossa es uno de los jugadores atípicos, pues debutó a una edad, la cual ya es considerada un poco grande en el futbol. Además, no tuvo una preparación en categorías menores de un club, pero ello no fue impedimento para que su carrera tuviera un ascenso increíble.
Deossa, después de su paso por la Segunda División de su país, jugó para Junior de Barranquilla y Estudiantes de la Plata en Argentina. El volante vivió un gran momento al formar parte del Atlético Nacional, uno de los equipos más históricos de Colombia, con el que conquistó una Superliga y una Copa.
El colombiano fue fichado por Pachuca a finales de 2023, para jugar por primera vez en la Liga BBVA MX. El crack de 25 años fue parte fundamental en la obtención de la Concachampions, para darle el boleto a su club al Mundial de Clubes 2025, pero el destino le tendría otra sorpresa.
Nelson fue fichado por Rayados a principios de 2025, a finde disputar el Mundial de Clubes, torneo que fue clave para él, pues sus buenas actuaciones lo llevaron al viejo continente con el Real Betis, club del cual forma parte actualmente.