Nelson Deossa: cuál es el nivel de estudios del jugador que Rayados vende en una millonada

Nelson Deossa estudiaba en Natural de Marmato, en Colombia, pero dejó sus estudios tras debutar en la Primera División de su país. El mediocampista colombiano es tendencia en la Liga BBVA MX ya que está cerca de convertirse en la venta más cara en toda la historia de Rayados de Monterrey luego de que el Real Betis haya llegado a un acuerdo con la directiva del conjunto de Nueva León.

De acuerdo a la información que compartió el sitio partidario, Mundo Betis, Nelson Deossa nació en Natural de Marmato, un municipio de unos 8.000 habitantes del departamento de Caldas. Previamente a haber debutado en Atlético Huila de su país, el mediocampista estudiaba y trabajaba en su pueblo junto con su padre como minero. Sin embargo, el futbol le cambió la vida. Cabe destacar que los salarios del Betis podrían interesarle a Deossa .

Rayados Nelson Deossa llegaría a Real Betis

Por otro lado, su formación como futbolista fue atípica. Su debut como jugador profesional se dio a los 20 años y lo cierto es que no pasó por ninguna cantera importante del futbol colombiano. Sin embargo, con solo tres pruebas en Atlético Huila, el club colombiano decidió ficharle y así fue cómo comenzó la travesía futbolística de Nelson Deossa.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo fueron los inicios de la carrera de Nelson Deossa?

El mediocampista colombiano debutó en Huila, y al poco tiempo, en 2022 fue prestado a Estudiantes de Argentina. Allí jugó solo 10 partidos y regresó a Colombia para jugar cedido en Junior y Atlético Nacional. Su nivel en el Verdolaga bastó para que Pachuca lo comprara en 1,4 millones de euros en 2024, para que posteriormente fiche por Rayados en este 2025 a cambio de 5,8 millones de euros.

¿Cómo fue la infancia de Nelson Deossa con el futbol?

Dayron Pérez, entrenador que descubrió a Deossa, habló en ‘Blu Radio’ de Colombia y reveló cómo fue la infancia del colombiano: “Es un talento natural, la trae implícita desde muy pequeño. Él tuvo muy pocos procesos de formación. Fue rechazado en Cali, en Envigado, en Antioquia”, reveló el formador.

“Gracias a mi esposa, que tiene una cercanía con él, lo convencieron a través de la tía para que le dieran la posibilidad. Yo le veía cualidades desde que era jugador de Once Caldas y lo conocí a los 10 años. Ya se le notaba el talento y las cualidades, aunque eran muy personales y no formadas”, agregó Pérez.

El técnico comentó que Deossa tuvo dificultades para consolidarse como jugador: “Estuvo siete meses conmigo en la Sub-20 del Huila. Era muy poco asociativo, no compartía el balón. Tuvimos muchos roces. Incluso, en un momento se fue. A mí me dieron el equipo profesional y me tocó convencerlo para que regresara. Afortunadamente se logró. Trabajó mucho el aspecto táctico, técnico y cognitivo”.