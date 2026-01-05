El increíble récord que se rompió en la última semana de la NFL

La temporada 2025 de la NFL quedará marcada por una hazaña histórica protagonizada por Myles Garrett, ala defensiva estelar de los Cleveland Browns, quien estableció un nuevo récord de capturas de quarterback en una sola temporada regular. Con 23 sacks, Garrett superó una marca que durante años fue considerada casi intocable y que pertenecía a figuras legendarias de la liga.

El momento histórico llegó en la Semana 18, cuando los Browns enfrentaron a los Cincinnati Bengals. En un duelo cargado de intensidad, Garrett consiguió derribar al mariscal de campo rival para sumar su captura número 23 del año, dejando atrás el récord previo de 22.5 sacks, logrado por Michael Strahan en 2001 y posteriormente igualado por T.J. Watt en 2021. Con esa jugada, el defensivo de Cleveland inscribió su nombre en lo más alto de los libros de récords de la NFL.

Te podría interesar: Denver vence a los Chargers y avanza a los Playoffs con ventaja

Más allá del número final, el logro de Garrett es el reflejo de una temporada dominante de principio a fin. Desde las primeras semanas, el defensivo fue una pesadilla constante para las ofensivas rivales, combinando potencia física, velocidad y una técnica depurada que le permitió vencer bloqueos dobles y esquemas diseñados específicamente para frenarlo. Partido tras partido, su presión fue clave para alterar planes ofensivos y generar errores en los quarterbacks contrarios.

Garrett, primera selección global del Draft de 2017, ha sido el rostro de la defensa de los Browns desde su llegada a la liga. Antes de esta campaña ya era el líder histórico de la franquicia en capturas y había firmado temporadas sobresalientes, pero lo conseguido este año lo coloca en una dimensión distinta. Alcanzar 23 sacks en una NFL cada vez más orientada al juego aéreo y con protecciones ofensivas más complejas resalta aún más el valor de su récord.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: Así se jugarán los Playoffs de la Temporada 2025 de la NFL