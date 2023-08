El inesperado regalo que recibió Maluma por parte de Messi

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami sigue dando de qué hablar y está ocasión el famoso cantante colombiano, Maluma visitó al astro argentino en Florida.



Fue un encuentro especial para Maluma quien llegó a la ciudad estadounidense para verse con Messi, se sacaron fotos, videos y la Pulga le hizo al intérprete un regalo que jamás olvidará.



En el video que se hizo viral en las redes sociales se ve al argentino que le preguntó a Maluma "¿Cuál playera le gusta?”, pues llevó dos una que es la de local que decía Messi y otra negra con el nombre de Maluma, de inmediato el cantante decidió que se pondría la que que decía el apellido de Leo, “No, papi. Yo me pongo la que dice Messi. Ya... Por hoy quiero ser Leo”.

Una vez con la camiseta elegida, el argentino le firmó la playera con una dedicatoria especial: firmarla con una dedicatoria especial “Para mi amigo Maluma. Con mucho cariño”.

Asombrado del suceso, Maluma comentó lo siguiente “No, no puede ser. Ya te digo, hoy me hiciste demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida”.

Maluma agradeció el regalo de Messi por Instagram



Maluma agradeció el regalo en Instagram acompañado de un texto para Lionel Messi y la foto de ellos posando con la playera autografíala.

“Agradecimientos totales e infinitos para el parcero Messi. Te amo, gracias de verdad. Eres una inspiración para todos. Gracias Miami por esta parada”, expresó.

Messi le pidió a Maluma que ahora que están cerca tiene que ir a ver todos los partidos del astro argentino, a lo que el artista respondió qué sí de inmediato.

