El jugador CARÍSIMO que busca Chivas tras la levantada con Gabriel Milito

Erik Lira es el jugador que busca Chivas tras la levantada con Gabriel Milito, pues el conjunto rojiblanco suma 3 victorias al hilo en el Apertura 2025, además de un empate ante América en un partido amistoso celebrado en Arizona, Estados Unidos . El seleccionado mexicano es la fruta del deseo del Guadalajara, aunque luce muy complicado que lo puedan fichar para el Clausura 2026.

El mediocampista es pretendido por 3 clubes, tanto de la Liga BBVA MX como de la MLS , ya que a finales de este año se le termina contrato con Cruz Azul y es momento que aún no renueva. No obstante, el insider Ike Carrera reveló que solo le restan mínimos detalles para que se dé a conocer el nuevo contrato de Erik que será hasta 2029.

@eriklira Erik Lira es el jugador carísimo que pretende Chivas

Lira es uno de los posibles jugadores que vayan al Mundial 2026, pues es de los recurrentes de Javier Aguirre, por lo que su nuevo contrato tendría una cláusula de rescisión baja, a fin de que pueda cumplir su sueño de ir a Europa.

El lazo del jugador carísimo y Chivas

Chivas ya ha buscado anteriormente a Erick Lira, pues en el Clausura 2025 sonó para llegar al club rojiblanco, antes de que se diera a conocer la transferencia de Luis Romo. Sin embargo, en ese momento la Máquina no quiso negociar la carta del canterano de Pumas.

El precio actual del jugador que es pretendido por Chivas

Erik Lira es uno de los mexicanos de la Liga BBVA MX con mayor valor en el mercado, pues actualmente su precio es de 8.5 millones de euros (181.4 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. El futbolista de 25 años alcanzó este costo a finales de septiembre al ser un referente de Cruz Azul y destacar en la Selección Mexicana.

El mediocampista ha incrementado su precio de una manera exponencial, pues desde que llegó al conjunto de la Noria, su valor en el mercado aumentó más del doble, ya que a principios de 2022 costaba 4 millones de euros (85.3 millones de pesos).