OFICIAL: lleva casi 4 meses sin jugar en Cruz Azul y hoy volverá a la titularidad soñada

Andrés Gudiño es el jugador que lleva casi 4 meses sin jugar en Cruz Azul y este fin de semana volverá a la actividad tras las bajas de 2 de sus compañeros en el puesto, como lo son Kevin Mier y Emmanuel Ochoa. El colombiano fue convocado con su selección para la Fecha FIFA de octubre, mientras que el mexicano disputa el Mundial Sub-20 con México, que enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final del torneo .

Gudiño no suma minutos desde finales de junio, cuando la Máquina encaró un torneo de preparación en Zacatecas, llamado “Copa del Bienestar”. En el cuadrangular, el guardameta cometió un grave error que le costó un gol en contra ante el equipo local: Mineros, que tiene un valor en la plantilla muy por debajo del precio de Allan Saint-Maximin .

@andresggp Andrés Gudiño regresará a la titularidad con Cruz Azul para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre

El nacido en Mérida no ha tenido oportunidad de sumar minutos con Cruz Azul tanto en el Apertura 2025 como en la Legues Cup de este año, pues Kevin Mier es amo y señor del arco celeste. Por lo anterior, Andrés ha bajado a la categoría Sub-21 para disputar un par de partidos, a fin de mantenerse en ritmo para cuando sea necesitado.

Los partidos en los que será titular Andrés Gudiño con Cruz Azul

Cruz Azul disputará 2 partidos amistosos durante la Fecha FIFA de octubre. El primero de ellos será contra Pumas el viernes 10 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Heart Health Park de Sacramento, California, donde Andrés Gudiño volverá a sumar minutos tras no hacerlo durante casi 4 meses.

La Máquina concluirá su gira por Estados Unidos el domingo 12 de octubre con un duelo ante León a las 2 de la tarde (hora centro de México) en el Chukchansi Park de Fresno, California.

La trayectoria de Andrés Gudiño en Cruz Azul

Andrés Gudiño es un portero que dio sus primeros pasos en Venados de Mérida, equipo de la Liga de Expansión MX, para después integrarse al conjunto de Cruz Azul. En la Máquina suma 3 años fijos, pues anteriormente tuvo un breve paso por Tepatitlán. De acuerdo con BeSoccer, el portero de 28 años ha disputado 27 partidos con el primer equipo y recibido 33 goles.