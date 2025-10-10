deportes
CONFIRMADO: el equipo que todos aman quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026

Tras la goleada 10-0 contra Austria, San Marino se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar a la próxima Copa Mundial 2026

La selección que todos aman se quedó fuera del Mundial 2026
La selección que todos aman se quedó fuera del Mundial 2026
Mundial México 2026
La fecha FIFA de octubre ya está dejando nuevos equipos eliminados del Mundial de 2026 y San Marino se sumó a la lista. El pequeño país ubicado en el norte de Italia fulminó sus sueños de jugar la próxima Copa del Mundo tras caer por una auténtica goleada 10-0 ante Austria en las Eliminatorias UEFA. Además, este parón de selecciones dejó a un entrenador sin trabajo tras malos resultados .

Esta selección se encuentra ubicado el Grupo H de la clasificación europea compartiendo zona con Austria, Bosnia, Rumania y Chipre. Los austríacos dominan la eliminatoria con 15 unidades, mientras que los bosnios aparecen desde muy cerca con 13 puntos. A falta de 12 unidades en juego (4 partidos), San Marino se quedó sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 al tener 0 puntos.

San Marino fue eliminado del Mundial 2026 en eliminatorias
San Marino / X
San Marino fue eliminado del Mundial 2026 en eliminatorias

Cabe destacar que San Marino es una selección muy querida por los aficionados. Esto se debe a que históricamente se le ha hecho muy difícil ganar partidos. Se trata de una nación con poco más de 33 mil habitantes (2024) y una infraestructura futbolística muy pobre. En su historia solamente ha logrado ganar 3 partidos y en redes sociales es posible encontrarse con cuentas no oficiales dedicadas al equipo de San Marino.

Los números de San Marino en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

San Marino jugó 6 partidos en lo que van de Eliminatorias UEFA y perdió cada uno de ellos. Solamente anotó un gol y recibió 28 tantos en contra, siendo hasta la fecha la peor selección europea en la clasificación rumbo al próximo Mundial. La tabla está conformada de esta manera:

  1. Austria: 15 puntos, +17 diferencia de gol, 5 partidos jugados
  2. Bosnia: 13 puntos, +8 diferencia de gol, 6 partidos jugados
  3. Rumania: 7 puntos, +4 diferencia de gol, 5 partidos jugados
  4. Chipre: 5 puntos, -2 diferencia de gol, 6 partidos jugados
  5. San Marino: 0 puntos, -27 diferencia de gol, 6 partidos jugados.

¿Qué equipos europeos clasifican al Mundial 2026?

Las Eliminatorias UEFA están repartidas en 12 grupos con 4 o 5 integrantes cada uno. Los primeros de cada zona clasificarán de forma directa a la próxima Copa del Mundo, mientras que todos los segundos de grupo y los 4 mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones serán sorteados en cuatro llaves para disputar la fase de Playoffs. Los cuatro ganadores de las llaves también accederán al Mundial de 2026.

