El jugador que regresa a la Selección 10 años después: también tiene una constructora en Sudamérica

Dayro Moreno es el jugador que vuelve a una convocatoria de Selección Colombia casi 10 años después, pues la última vez que lo hizo fue en la Copa América de 2016. El futbolista que jugó en Tijuana y tiene una constructora en Sudamérica , forma parte del equipo colombiano que disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 en la Fecha FIFA de septiembre.

El delantero es el máximo goleador de su equipo Once Caldas, pues en la Temporada 2024-2025 suma 23 anotaciones en 45 partidos disputados; es decir, marca en cada 2 partidos. Además, ha tenido una gran Copa Sudamericana 2025, pues ha mandado a guardar el balón en 8 ocasiones y su club disputará los Cuartos de Final, luego de superar la ronda de Octavos, en la que aficionados de Independiente y U de Chile protagonizaron una pelea campal.

@dayrogol17 Dayro Moreno vuelve a vestir la playera de la Selección de Colombia tras no hacerlo desde la Copa América 2016

Dayro y el récord que busca romper con la Selección de Colombia

Dayro Moreno ya viste la playera de la Selección de Colombia durante los entrenamientos para encarar los partidos de Eliminatoria de la Conmebol. Aunque el delantero iría en búsqueda de romper un récord, pues de ver minutos en los 2 duelos de septiembre se convertiría en el segundo jugador más longevo en disputar un partido oficial con los cafetaleros.

El jugador más longevo en disputar un encuentro oficial con Colombia y en un Mundial es Faryd Mondragón, quien a sus 43 años jugó 6 minutos en Brasil 2014 al entrar de cambio por David Ospina, cuando el marcador favorecía a los suyos por 3-1 sobre Japón.

Además, el exjugador de los Xolos de Tijuana buscaría volver a marcar con su Selección, ya que no lo hace desde la Copa América de 2016, cuando le anotó un gol a Perú.

La constructora de Dayro Moreno en Sudamérica

Dayro Moreno inició en 2023 un nuevo proyecto a la par mientras jugaba, pues dio a conocer a través de sus redes sociales el inicio de su empresa llamada ArtLife DM17 Construcciones. El goleador colombiano abrió una página en Instagram donde comenzó a subir los trabajos y puso a disposición un número telefónico para contrataciones.

¿Cuándo jugará la Selección de Colombia en las Eliminatorias de la Conmebol?

La Selección de Colombia disputará 2 partidos en las Eliminatorias de la Conmebol. El primer duelo será el jueves 4 de septiembre ante Bolivia, mientras que el martes 9 se medirá ante Venezuela. Actualmente los cafetaleros se ubican en la sexta posición de la clasificación al Mundial de 2026 con 22 puntos, por lo que de ganar sus partidos escalaría de lugares para afianzar su pase directo a la justa internacional.