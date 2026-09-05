ÚLTIMA HORA: Delantero titular del Olympiacos sufre ESPELUZNANTE lesión y abre la puerta a la titularidad de la Hormiga González

Este sábado 5 de septiembre del 2026, en la tercera jornada de la Super Liga de Grecia el delantero titular del Olympiacos sufrió una grave lesión en el juego ante Volos, tuvo que salir de cambio y se han encendido las alarmas en el equipo al perder a uno de sus hombres refrentes en el ataque.

El futbolista que salió lesionado es el atacante El Kaabi, delantero centro que actualmente es la competencia directa con el mexicano 'Hormiga' González.

VIDEO Así fue la dura lesión de El Kaabi

Al minuto 43 del primer tiempo, se tuvo un tenso momento en el terreno de juego debido a la lesión de El Kaabi. La jugada nació tras un pase largo al futbolista que lo dejaba mano a mano con el portero Siampanis. El balón quedó un poco largo, por lo que ambos salieron en el área a la disputa por el balón, El Kaabi alcanzó a tocar el esferico, pero de igual forma el arquero que se terminó lanzando para evitar que tuviera un control total, ambos jugadores llegaron con una alta velocidad a terminar chocando cuerpo a cuerpo, pero el atacante se llevó la peor parte ya que su pierna izquierda fue aplastada por el cuerpo del guardameta.

Ufff, gotova sezona za El Kabija. Baš je u problemima Oli. pic.twitter.com/unYe6swH4q — Zoran El Cabezón (@FootballGeekk) September 5, 2026

La dura acccion futbolera, dejó a todos los futbolistas preocupados por el fuerte choque. El delantero del Olympiacos no pudo seguir en el terreno de juego y en su lugar tuvo que entrar Ármando González.

La oportunidad de titularidad de la Hormiga González

Con la lesión de El Kaabi, la 'Hormiga' González tiene la oportunidad de convertirse en el delantero titular del Olympiacos. El mexicano entró en su lugar, por lo que para el entrenador es el segundo delantero en el equipo.