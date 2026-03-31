Dmitry Bivol regresa al ring para defender sus títulos ante Michael Eifert

El boxeador ruso Dmitry Bivol regresará al cuadrilátero el próximo 30 de mayo de 2026 para enfrentar al alemán Michael Eifert en Ekaterimburgo, en un combate que representará una defensa obligatoria de sus títulos mundiales en la división de peso semipesado.

La pelea fue ordenada por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), organismo que había designado a Eifert como retador mandatorio desde 2023, luego de que el alemán superara al veterano Jean Pascal en una eliminatoria oficial. Sin embargo, el enfrentamiento tardó en concretarse debido a distintos factores, entre ellos el proceso de recuperación de Bivol tras una cirugía de espalda y la posibilidad de concretar combates de mayor proyección mediática.

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Finalmente, las negociaciones se resolvieron y el combate se llevará a cabo en territorio ruso. En un inicio, se había contemplado incluir esta pelea dentro de una cartelera internacional en Egipto, pero los planes cambiaron y se optó por realizarla como evento principal independiente.

Bivol, de 35 años, llega a este compromiso con un récord destacado y consolidado como uno de los mejores exponentes de su categoría. Su última aparición fue en febrero de 2025, cuando logró imponerse en la revancha ante Artur Beterbiev, resultado que reforzó su posición dentro de la élite del boxeo mundial.

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Por su parte, Eifert afronta la oportunidad más importante de su carrera. Aunque ha tenido poca actividad reciente, mantiene su condición de retador obligatorio y buscará aprovechar esta pelea para dar un golpe de autoridad y convertirse en campeón del mundo.

En el análisis previo, Bivol parte como amplio favorito gracias a su experiencia, técnica y nivel de oposición enfrentado en los últimos años. No obstante, el carácter obligatorio del combate y el hambre de triunfo de Eifert añaden un elemento de incertidumbre.