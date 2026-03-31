¡ÚLTIMA HORA! Selección Nacional despide a su DT a 70 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Federación Ghanesa de Futbol anunció este lunes 30 de marzo la destitución del DT de la Selección Nacional de Ghana, Otto Addo, a 73 días de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de la estrepitosa derrota que sufrió el combinado africano en un partido amistoso ante Alemania.

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Ghana despide a su DT a 73 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El anuncio fue hecho a través de las rede sociales de la Selección de Ghana en donde se confirmó que Otto Addo quedó destituido del combinado nacional con efecto inmediato.

"La Federación Ghanesa de Fútbol ha rescindido el contrato con el seleccionador Otto Addo, de la selección nacional de Ghana, con efecto inmediato. La Federación agradece sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos. La Federación Ghanesa de Fútbol comunicará próximamente la nueva dirección técnica de la selección", informó a través de sus redes sociales.

La Selección de Ghana ha perdido sus últimos cuatro partidos amistosos y el equipo no parece levantar de cara al arranque de la justa mundialista. Sus resultados más recientes fue una goleada ante Austria por 5-1 el 27 de marzo y este lunes 30 de marzo perdió contra Alemania por 2-1.

El combinado ghanés será el próximo rival de México en duelo amistoso y se enfrentarán el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la preparación rumbo a la justa mundialista.

La Selección de Ghana está instalada en el Grupo L en donde comparte sector junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.

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