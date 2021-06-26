El legado de la Selección Mexicana en la Copa Oro

El récord histórico de la Selección Mexicana en la Copa Oro es amplio, considerando los rivales que ha enfrentado, ha llevado al equipo tricolor a ser el máximo ganador de títulos, mismo que puede crecer en julio próximo bajo el mando del entrenador argentino Gerardo Martino. Además de la ilusión que genera la incorporación de Rogelio Funes Mori como nuevo delantero.

El equipo mexicano posee más de 11 galardones en su haber, pues desde que se fundó la Concacaf el 18 de septiembre de 1961, la Selección Azteca supera ampliamente a los Estados Unidos que apenas tiene seis títulos regionales, esto tomando en cuenta que el equipo norteamericano no participó en las primeras ediciones de este torneo regional.

México logró su primer título en 1965, cuando aún se denominaba como: “Campeonato de Naciones de la Concacaf”, el cual se jugó en fase de grupos con selecciones como: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Antillas Neerlandesas y Haití. La Selección Azteca ganó al obtener nueve puntos de los cinco juegos disputados, con lo cual comenzó la historia del llamado “Gigante de Concacaf”.

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La leyenda siguió en 1971 y 1977 con dos trofeos más, en los cuales repitió su poderío al dominar ampliamente. Pero hasta el año 1993 que volvió a coronarse, esto al ver nacer la rivalidad contra los Estados Unidos en la final de la Copa Oro. El juego definitivo se disputó el 25 de julio en la cancha del Estadio Azteca y se resolvió por marcador de 4-0. Posteriormente el conjunto mexicano se midió contra equipos invitados; tal fue el caso de Brasil, que llegó a la final de 1996, misma que México ganó 2-0.

El momento para ser triple monarca

México llegó dos años después con la consigna de ser tricampeón ante el cuadro norteamericano, al que venció con gol solitario de Luis Hernández. Igualmente los campeonatos de la era moderna llegaron con el nuevo formato de fase de grupos y etapa de eliminación, donde vencieron a Brasil en 2003 por marcador de 1-0; mientras que en las ediciones de 2009 y 2011 se enfrentó a Estados Unidos, a los que derrotó por marcadores de 0-5 y 4-2 respectivamente.

Finalmente, en el 2015 levantó el trofeo ante la sorpresiva Selección de Jamaica en el Estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia, por marcador de 3-1. Pero luego de una fallida edición en el 2017, dos años después se proclamó campeón al vencer al conjunto de las barras y las estrellas 4-2 en el campo del Estadio el Rose Bowl de Pasadena California, y así obtener sus 11 campeonatos que mantiene a la fecha.

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