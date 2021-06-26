Andrés Guardado se lesiona y es duda para la Copa Oro

Las alarmas se encienden en la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro. Este sábado, Andrés Guardado salió lesionado del entrenamiento que la Selección Azteca sostuvo en Los Ángeles y podría ser baja del torneo de Concacaf.

El mediocampista que milita en el Real Betis será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión, no obstante, el cuerpo técnico de Gerardo Martino ya analiza que Guardado no pueda participar en el certamen que dará inicio el próximo viernes 2 de julio para conocer a los úlimos invitados a la Fase de Grupos.

A lo largo de la justa internacional de la Concacaf, Andrés Guardado ha sido una pieza fundamental para la Selección Mexicana. Y es que en cuatro ediciones que ha disputado, el jugador surgido en el Atlas ha logrado marcar en 12 ocasiones convirtiéndose en un futbolista importante para México en la competencia, la cual la Selección Azteca ha logrado dominar y ganar en once ocasiones.

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¿Cuándo inicia la Copa Oro?

La Copa Oro de la Concacaf 2021 dará inicio el próximo 10 de julio en su Fase de Grupos, en la cual, la Selección Mexicana se encuentra en el Grupo A junto a Curazao, El Salvador y un rival por definir.

Por ahora, a la escuadra que dirige Gerardo 'El Tata' Martino le quedan dos juegos amistosos antes de debutar en el torneo de verano. Será el miércoles 30 de junio cuando el Tri jugará frente a Panamá en el Nissan Stadium ubicado en Nashville, Tennessee.

Posteriormente, el próximo sábado 3 de julio la Selección Azteca se medirá ante Nigeria en el Coliseum de Los Ángeles.

Cabe recordar, que México se ha enfrentado a la selección africana en cinco ocasiones de las cuales, ha logrado sumar un triunfo y cuatro empates, siendo el último de estos partidos en 2014.

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