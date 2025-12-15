El Mexicano que podría regresar a la MLB con los Arizona Diamondbacks

El lanzador mexicano José Urquidy ha dado un paso importante en su intento por volver a las Grandes Ligas al recibir una invitación para integrarse a la organización de los Arizona Diamondbacks, una oportunidad que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera profesional. El derecho sinaloense, con experiencia probada en MLB, se prepara ahora para competir por un lugar en el equipo durante los entrenamientos primaverales.

Urquidy, originario de Mazatlán, Sinaloa, llega a esta oportunidad después de un periodo complejo marcado por lesiones y rehabilitación. Tras varios años formando parte de los Houston Astros, equipo con el que logró consolidarse como abridor y participar en instancias de postemporada, su trayectoria se vio interrumpida por problemas físicos que lo alejaron de los diamantes durante buena parte de las temporadas recientes. Sin embargo, su regreso a la actividad en el béisbol invernal fue clave para volver a colocarse en el radar de las franquicias de MLB.

Durante su participación con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, Urquidy mostró señales claras de recuperación. Su desempeño fue consistente y efectivo, destacando por su control y capacidad para limitar el daño, lo que convenció a visores y directivos de que el lanzador se encuentra nuevamente en condiciones de competir al más alto nivel. Esa actuación fue determinante para que los Diamondbacks decidieran extenderle una invitación.

La oportunidad con Arizona llega en un momento oportuno tanto para el jugador como para la franquicia. Los Diamondbacks se encuentran en un proceso de reestructuración de su cuerpo de lanzadores y buscan profundidad, experiencia y opciones confiables de cara a una temporada exigente. En ese contexto, Urquidy encaja como un pitcher con recorrido en Grandes Ligas, conocimiento del entorno y la madurez necesaria para asumir distintos roles, ya sea como abridor o relevista largo.

