¿El nuevo Tim Payne? Este jugador pasó de 50.000 seguidores a más de 2 millones tras su debut hoy en el Mundial 2026

La selección española ha tropezado ante Cabo Verde en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras empatar a cero ante el conjunto africano, en gran parte gracias a Vozinha, quien fue elegido el mejor jugador del partido.

El guardameta rescató el histórico primer punto de su país en una Copa del Mundo tras completar siete paradas monumentales que frustraron todas las ocasiones de la campeona de Europa, convirtiéndose en el héroe absoluto del encuentro en su estreno mundialista.

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La dimensión de su actuación traspasó la cancha y generó un impacto digital brutal para este portero de 40 años, cuyo nombre real es Josimar Dias.

El arquero, que ha forjado su carrera en ligas de Cabo Verde, Chipre, Eslovaquia y que actualmente juega para el GD Chaves de la segunda división portuguesa, pasó de tener unos 50.000 seguidores en Instagram a superar la increíble cifra de 2 millones en apenas unas horas tras el silbatazo final.

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Un fenómeno viral a la altura del caso Tim Payne

Este crecimiento tan explosivo en redes soxciales, hizo recordar a la comunidad futbolera el curioso caso de Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda. Así como aquel jugador se volvió un fenómeno viral mundial luego de que un influencer argentino iniciara una campaña para sumarle followers por ser el futbolista mundialista "con menos seguidores", Vozinha ha experimentado en carne propia la locura del internet.

La gran diferencia es que el caboverdiano reventó las redes en cuestión de horas a base de atajadas frente a una potencia mundial, confirmando la magia que solo este deporte puede generar.

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¿Cuándo vuelve a jugar Cabo Verde en el Mundial 2026?

Tras este empate con sabor a victoria, los "Tiburones Azules" se preparan para afrontar la segunda jornada de la fase de grupos, donde buscarán dar un nuevo golpe de autoridad ante Uruguay el próximo domingo 21 de junio a las 16:00 (hora del centro de México).

Millones de sus nuevos seguidores a nivel global estarán pendientes de su próximo partido en el calendario mundialista para comprobar si la defensa africana y su arquero estrella logran mantener el arco en cero y acercar a su país al sueño de avanzar a la siguiente ronda en su histórica primer participación mundialista.

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