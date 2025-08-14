Con el ojo cuadrado: la Abismal diferencia de precios entre Javier “Chicharito” Hernández y Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin llegó a México como el refuerzo bomba del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pues América desembolsó una fortuna por el jugador. Por ello, se espera que el delantero sea una de las figuras del club y llegue a convertirse en referente como lo es Javier “Chicharito” Hernández para Chivas, aunque el valor en el mercado del mexicano sea menor al del francés, puesto que su precio cayó antes de sus polémicas declaraciones machistas .

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Maximin supera a “Chicharito”, pues actualmente tiene un valor en el mercado de 13 millones de euros (283.8 millones de pesos). Mientras que el precio del delantero de Chivas es de 325 mil euros (poco más de 7 millones de pesos) en el ocaso de su carrera. Debido al mal momento que pasa Chicharito podría irse del club que se ahorraría millones en su sueldo .

@clubamerica Allan Saint-Maximin del América tiene un valor en el mercado de 13 millones de euros

El precio de Allan Saint-Maximin con el paso de los años

Allan Saint-Maximin inició su carrera profesionalmente en 2013 con St-Étienne de Francia, donde su primer precio fue de 500 mil euros (casi 11 millones de pesos). Conforme pasaron los años su valor fue aumentando, pero el gran salto fue en 2019 con Newcastle United al ser tasado en 25 millones de euros (más de 546 millones de pesos).

El gran momento del francés lo vivió en 2022 aún jugando en Inglaterra al alcanzar un precio de 40 millones de euros (873.7 millones de pesos). Sin embargo, el valor en el mercado del ahora delantero del América decayó estrepitosamente al emigrar al futbol de Arabia Saudita y después al de Turquía.

¿Cuál fue el mayor precio que alcanzó Javier “Chicharito” Hernández en su carrera?

Javier “Chicharito” Hernández se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas, club en el que destacaría a finales de los 2000´s al coronarse como campeón goleador y ser fichado por Manchester United en 2010, año en el que su precio era de 8 millones de euros (174.7 millones de pesos).

El exseleccionado mexicano vivió su gran momento en la Premier League en 2013 al ser tasado en 22 millones de euros (480.5 millones de pesos) a sus 24 años. Sin embargo, el valor en el mercado del mexicano decayó en los años siguientes, pese a jugar en el Real Madrid.

@ch14 Javier “Chicarito” Hernández de Chivas tiene un valor en el mercado de 325 mil euros

“Chicharito” alcanzaría su mayor precio en 2016 cuando jugaba para el Bayer Leverkusen de Alemania al ser tasado en 25 millones de euros (545.8 millones de pesos). En el West Ham United y Sevilla su precio se fue para abajo conforme pasaron los años, pero su mayor caída fue cuando llegó a la MLS.

Hernández fichó con Los Ángeles Galaxy en 2020 con un valor en el mercado de 8 millones de euros (174.6 millones de pesos), pero después de 3 años su precio fue de solo 1 millón de euros (21.8 millones de pesos) y ahora en el ocaso de su carrera su costo es muchísimo menor al de Saint-Maximin, fichaje del América.