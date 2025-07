Le sale todo mal: Así bajó el precio de Chicharito antes de la polémica machista

Desde su llegada a la Liga BBVA MX, el precio de Javier Chicharito Hernández no ha parado de bajar. Lo cierto es que sus recientes videos polémicos donde fue tildado de machista no han influenciado en su valor de mercado, pero el jugador de Chivas sí recibió una multa económica y apercibimiento por la FMF . Sin embargo, el presente del delantero no es el mejor en cuanto a lo futbolístico.

¿Cómo bajó el valor de mercado de Chicharito Hernández?

En 2020, LA Galaxy pagó 8.5 millones de euros al Sevilla de España por los servicios de Chicharito Hernández, pero desde ese momento, su valor de mercado no paró de bajar. Ya en 2021, su precio había descendido a los 2 millones, según Transfermarkt. Y ya para el año 2023, su valor de mercado tocó el piso del millón. En la actualidad, Javier Hernández se disculpó tras sus palabras machistas .

Chivas Javier ‘Chicharito’ Hernández bajó su precio considerablemente

Sin embargo, en 2024, Chicharito decidió regresar a la Liga BBVA MX al fichar por Chivas en condición de jugador libre. Tras su firma, el precio del mexicano descendió a los 800 mil euros. Un año más tarde, en la actualidad, el precio de Chicharito apenas alcanza los 325 mil euros. Cabe destacar que su valor de mercado más alto lo tuvo cuando jugaba para el Bayer Leverkusen en 2016, siendo este de 25 millones.

¿Qué había dicho Chicharito sobre las mujeres?

En un video polémico que subió a sus redes sociales, entre otras muchas cosas, Chicharito exclamó lo siguiente: “Encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando y sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es hacerlas feliz”.

Unos días más tarde, el ex Real Madrid se disculpó ante todo el mundo: “Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado y a quienes me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes causaron: nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, compartió el jugador del Guadalajara.