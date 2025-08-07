Javier “Chicharito” Hernández podría irse: la fortuna que se ahorraría Chivas sin su sueldo

Javier “Chicharito” Hernández está cada vez más alejado de la versión que lo llevó a triunfar en Europa, pues ahora a sus 37 años está más envuelto en polémicas que en jugar, ya que en el segundo semestre no lleva ningún partido disputado, incluso fue baja para la Leagues Cup 2025 . Por ello se prevé una salida próxima de Chivas, club que se ahorraría millones en su sueldo.

“Chicharito” volvió al club que lo vio nacer como futbolista a principios de 2024 tras llegar a un acuerdo con la directiva del club. El mexicano llegó a Chivas como agente libre, por lo que el equipo solo se encargó de su salario, el cual ronda entre los 3 millones de dólares (más de 56 millones de pesos) al año, cantidad que se ahorraría si se marcha de Guadalajara. Así bajó el precio del delantero antes de su polémica machista .

@ch14 Javier “Chicharito” Hernández gana al año 3 millones de dólares, sueldo que se ahorraría Chivas en caso de que se vaya

De acuerdo con una nota periodística de TV Azteca Deportes, Hernández cobra alrededor de 250 mil dólares (4.6 millones de pesos) al mes, sueldo que se ahorraría Chivas en caso de que Javier salga del equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles podrían ser los posibles destinos de Javier “Chicharito” Hernández?

Javier “Chicharito” Hernández tiene 37 años y está muy cerca del retiro, por lo que en caso de salir de Chivas tendría muy pocas opciones por dos sencillas razones: su alto sueldo y su bajo rendimiento. No obstante, León se interesó en él, así lo reveló el periodista Christian Ramírez, aunque esto es solo un rumor, pues no hay una oferta formal.

La otra opción del exseleccionado mexicano sería regresar a la MLS, liga donde la rompió con Los Ángeles Galaxy al marcar 39 goles en 83 partidos, según estadísticas de BeSoccer. No obstante, esto solo es una posibilidad, ya que hay equipos de Estados Unidos que sin problema podrían pagar su alto salario.

Los números de Javier “Chicharito” Hernández tras su regreso a Chivas

Chivas anunció con bombo y platillo el regreso de su hijo pródigo: Javier “Chicharito” Hernández; sin embargo, en cancha no ha demostrado el nivel que tuvo antes de marcharse a Europa, pues solo suma 2 goles y una asistencia, en 2 torneos, estadísticas pobres para un jugador que gana al año 3 millones de dólares.

Cabe destacar que Hernández no ha debutado en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y no viajó con el equipo a la Leagues Cup 2025 debido a una lesión. El panorama de “Chicharito” en Chivas luce complicado, pues antes de él están Alan Pulido y Armando González.