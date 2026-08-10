El primer partido de la Liga BBVA MX que se jugará tras la pausa por la Leagues Cup 2026

Sabemos que ya extrañas ver la poderosa Liga BBVA MX y es que estuvimos dos semanas sin poder verla por la pausa que se hace para disputar la Leagues Cup 2026, es de nuestro agrado informarles que la espera está próxima por terminar, el futbol mexicano regresa este sábado con un partido de alto nivel en el que podríamos esperar cualquier resultado.

¿Cuándo es el próximo partido que se jugará tras la pausa por la Leagues Cup?

El regreso de la Liga BBVA MX será este sábado 15 de agosto, Atlante recibirá al Toluca en el Estadio Banorte en punto de las 17:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el juego entre Atlante y Toluca?

El partido será transmitido a través de Canal 7, Streaming web, App Azteca Deportes, toda la previa y seguimiento del partido se podrá ver a través de nuestro portal.

¿Cómo llega Atlante y Toluca a este partido?

El Toluca llega a este encuentro como tercer lugar de la Tabla General, esto tras sumar dos victorias y una única derrota ante los Pumas de la UNAM, suman 6 puntos con 6 goles a favor y 3 en contra; por su parte, una de las sorpresas del torneo, el Atlante se encuentra en la posición número 10 tras vencer a Cruz Azul y empatar ante el Club América, suma 4 puntos y su única derrota fue en su debut ante el Club Necaxa.

Por otro lado, de momento ambos equipos suman una victoria y una derrota en la Leagues Cup, pese a que matemáticamente aún pueden clasificar a la siguiente ronda el panorama resulta algo complicado, en especial para el Atlante que tiene una diferencia de goles de menos tres. Por su parte, el Toluca jugará ante el FC Dallas y en caso de ganar podría clasificar a la siguiente ronda.

El resto de la jornada:

Sábado 15 de agosto:



Monterrey vs Juárez 19:00 horas

Atlas vs Tigres 21:00 horas

Domingo 16 de agosto:



Pumas vs Querétaro 12:00 horas

América vs San Luis 17:00 horas

Santos vs Guadalajara 19:00 horas

Xolos vs Cruz Azul 21:00 horas



Lunes 17 de agosto



Necaxa vs León 19:00 horas

Pachuca vs Puebla 21:00 horas

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