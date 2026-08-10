OFICIAL: Todos los equipos de la MLS que ya fueron eliminados de la Leagues Cup 2026

Con la segunda jornada del calendario de la Leagues Cup 2026 ya terminada, se empieza a definir a los clubes que se despiden de la competencia. Varios equipos todavía tienen posibilidades de avanzar en la última fecha, pero otros equipos de la MLS ya no pueden alcanzar los puestos de clasificación.

La Liga BBVA MX ya tiene 10 eliminados de la Leagues Cup 2026. En tanto, Major League Soccer tiene solo dos equipos que están afuera de la próxima ronda por no tener posibilidades de igualar a los cuatro primeros de la tabla de posiciones.

Jul 23, 2023; Saint Paul, MN, USA; Minnesota United defender Bakaye Dibassy (12) and Puebla forward Guillermo Martnez Ayala (15) battle for the ball during the first half at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Krohn-USA TODAY Sports|Matt Krohn/USA TODAY Sports via Reuters Con

MLS y Leagues Cup: los primeros eliminados

Minnesota United comenzó su participación con una derrota por 1-2 frente a FC Juárez. Después empató 0-0 contra Tigres UANL y perdió la tanda de penales. Ese resultado le permitió sumar un punto, pero ya no tiene posibilidades de alcanzar los puestos que entregan el pase a cuartos de final.

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Además, Minnesota todavía tiene un partido pendiente dentro de la Fase Uno. Su calendario oficial contempla un duelo contra Atlante FC el 11 de agosto. Sin embargo, ese encuentro ya no cambiará su condición de eliminado.

Thomas Muller, jugador de Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps tampoco pudo conseguir una victoria. El conjunto canadiense cayó 1-0 ante Atlante FC y posteriormente perdió 3-1 contra los Bravos de Juárez. Con dos derrotas consecutivas y cero puntos, quedó sin opciones matemáticas de avanzar. El resultado ante los Bravos terminó de definir su eliminación.

A los canadienses aún le falta visitar a Tigres de la UANL este martes 11 de agosto en punto de las 8:00 p.m. (tiempo del Centro de México) en el Estadio Universitario.

Balance favorable para la liga de los Estados Unidos, con 3 victorias por una del futbol mexicano.|Liga BBVA MX

El formato de la Leagues Cup y por qué solo dos equipos de la MLS están fuera

En las últimas ediciones hubo cambios en el formato de la Leagues Cup. Hoy no hay fase de grupos, sino una Fase 1 donde todos los equipos se enfrentan a tres clubes de la otra federación (cada uno de la MLS se mide ante tres equipos de la Liga MX).

La tabla de posiciones es individual por cada federación. Es decir, hay una tabla de la MLS, donde clasifican los primeros cuatro; y hay otra tabla de la Liga MX, donde también pasan los primeros cuatro a cuartos de final.

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