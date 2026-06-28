Juegos que se disputarán HOY domingo 28 de junio del Mundial 2026™

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha termina la fase de grupos y ahora entra formalmente a las etapas de eliminación directa. Hoy, domingo 28 de junio, da comienzo la ronda de 16avos de final (dieciseisavos), una instancia inédita nacida del nuevo formato de 48 selecciones. El Estadio de Los Ángeles vestirá sus mejores galas para albergar el único y trascendental encuentro del día: el choque entre Sudáfrica y el coanfitrión Canadá.

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Para ambas naciones, pisar el césped californiano esta tarde ya representa un éxito sin precedentes en su historia futbolística. Ninguno de los dos combinados había logrado superar la primera fase en una fiesta mundialista moderna. El silbatazo inicial marcará el inicio de la eliminación directa: 90 minutos donde el margen de error es cero, y donde los tiempos extras o los penales aguardan en caso de empate.

¿Cómo llegan Sudáfrica y Canadá para este partido?

La selección de Canadá, dirigido por Jesse Marsch, llega motivado tras adueñarse de la segunda plaza del Grupo B. Los norteamericanos mostraron dos caras en la primera etapa: la de la resiliencia al empatar con Bosnia y Herzegovina, y el poderío absoluto con la goleada 6-0 sobre Qatar. Apoyados por una afición que se sentirá local en la costa oeste estadounidense, los canadienses saltan al campo con la etiqueta de ligeros favoritos.

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Por su parte, los "Bafana Bafana" de Sudáfrica consiguieron una clasificación heroica en el Grupo A. Tras un debut amargo al caer con la Selección Mexicana, enderezaron el rumbo empatando ante Chequia y firmaron su boleto ganando de forma agónica 1-0 a Corea del Sur. La escuadra africana ya demostró que sabe jugar con la presión al límite y buscará silenciar Los Ángeles con su velocidad al contragolpe.

El premio para el ganador de este cruce de transiciones rápidas es mayúsculo y sumamente desafiante: un boleto directo a los octavos de final en Houston, donde se medirán al vencedor del choque entre Países Bajos y Marruecos.

