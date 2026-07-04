El récord que no fue: Messi finalmente no hizo historia por esta curiosa decisión

El agónico triunfo de Argentina frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final la dejó mucho más que una clasificación a octavos. Fue una noche de contrastes donde Lionel Messi volvió a agigantar su leyenda, alcanzando hitos que parecían reservados solo para la imaginación. Sin embargo, en medio del desahogo por la victoria en el tiempo suplementario, una determinación administrativa le arrebató al capitán argentino la posibilidad de igualar un récord histórico que, por varios minutos, ya se daba por hecho en todas las estadísticas oficiales.

Crédito: Mexsport

Lionel Messi perdió un récord

El agentino llegó a este encuentro con la misión de dejar su huella, y lo logró con creces. Primero, con una definición exquisita tras una asistencia de Lisandro Martínez, alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo artillero histórico del torneo. Con este tanto, se convirtió en el primer futbolista en la historia capaz de marcar en seis instancias diferentes: fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.

Además, el rosarino se transformó en el primer jugador en alcanzar las 30 apariciones en la historia de los Mundiales, una cifra que refleja su vigencia absoluta en la élite del fútbol.

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La decisión que cambió todo para Lionel Messii

La polémica surgió en el cierre del encuentro. Durante el tiempo suplementario, Messi ejecutó un córner preciso que encontró la cabeza de Cristian "Cuti" Romero, quien conectó el balón para marcar lo que parecía ser el 3-2 definitivo. En ese instante, los registros en tiempo real le adjudicaron a Messi su décima asistencia mundialista, lo que le permitiría igualar la marca del alemán Fritz Walter como el máximo asistidor en la historia de la competición.

Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el informe oficial de la FIFA entregó un giro inesperado. El organismo determinó que el gol no debía ser acreditado al defensor argentino, sino que lo convalidó como un tanto en contra del jugador caboverdiano Diney Borges. Según el análisis del comité técnico, el cabezazo de Romero sufrió un desvío determinante en el brazo del defensor africano antes de cruzar la línea de gol, modificación suficiente para anular la autoría de la conquista y, por consecuencia, eliminar la asistencia de la cuenta personal de Messi.

De esta manera, el capitán argentino se quedó con nueve pases de gol en su historial mundialista, postergando la posibilidad de alcanzar el récord absoluto de Fritz Walter. Pese a este imprevisto estadístico, la jornada del rosarino en el Hard Rock Stadium sigue siendo una de las más prolíficas de su trayectoria, confirmando que, más allá de los números, su impacto en el fútbol global no tiene precedentes.