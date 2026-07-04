Partidos de MAÑANA sábado 4 de julio de los Octavos de Final del Mundial 2026

Luego de unos emocionantes Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, este sábado 4 de julio arranca la ronda de los Octavos de Final con los 16 mejores equipos del mundo enfrentándose por calificar a los Cuartos de Final en una instancia de matar o morir en donde no hay margen de error.

Te puede interesar: ¿Cábala? El amuleto de la suerte que acompaña a Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Partidos de los Octavos de Final del 4 de julio del Mundial 2026

La anfitriona Canadá abrirá la actividad de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrenten a una poderosa Marruecos que ha dejado claro que lo ocurrido en Qatar 2022, cuando alcanzaron las Semifinales del evento, no fue mera casualidad.

El conjunto canadiense es un novato en esta instancia y disputa por primera vez en su historia la ronda de eliminación directa tras dejar fuera a Sudáfrica, mientras que los marroquíes han ganado experiencia y dieron la campanada al dejar fuera a los Países Bajos en una dramática tanda de penales en la despedida mundialista de la cancha del Estadio Monterrey.

Canadá y Marruecos se medirán en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del estadio Houston, Texas.

Más tarde, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y a través de la señal de TV Azteca, se enfrentarán las selecciones de Paraguay y Francia en un duelo de alto calibre.

El conjunto paraguayo sorprendió al mundo al propinar la primera derrota alemana en una tanda de penales en la historia de las Copas Mundiales y buscará repetir la proeza contra la Francia de Kylian Mbappé y Didier Deschamps.

No te pierdas de este partido a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la transmisión a partir de las 14:40 horas, tiempo del Centro de México.

Partidos del sábado 4 de julio del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos| 11:00 horas

Francia vs Paraguay | 15:00 horas

Te puede interesar: Colombia supera a Ghana y enfrentará a Suiza en los Octavos de Final del Mundial 2026