Tala Rangel en exclusiva para Azteca Deportes: “La atajada fue pura reacción; respondí cuando México me necesitaba”

Raúl 'Tala' Rangel fue el gran protagonista de la victoria de México ante Corea del Sur este jueves 18 de junio en el segundo partido de la Fase de Grupos del Sector A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM al detener un cabezazo que pudo significar el empate para el conjunto surcoreano.

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🚨 ¡TALAAAA! LA ATAJADA DEL TORNEO vs México | Corea del Sur | Mundial 2026

Tala Rangel para Azteca Deportes: "La atajada fue pura reacción"

Luego de la victoria ante Corea del Sur, Tala Rangel habló en exclusiva para los micrófonos de Azteca Deportes sobre su atajada fundamental en la que impidió el empate en los minutos finales del encuentro al quedarse el esférico y resistir la embestida de Erik Lira quien pudo hacerlo perder la pelota.

"Estoy contento, pero hay que darle la vuelta a esto, hay que disfrutarlo, desde luego, pero hay que pensar en el siguiente rival que es República Checa", empezó el guardameta en entrevista para Carlos Guerrero 'Warrior'.

"Fue muy rápido, fue reacción pura, no te podría decir muy bien lo que viví porque solo recuerdo el impacto con mi compañero y ya teniendo el balón, pero estuvo muy concentrado, aparecí en el momento en que mi equipo lo requirió y me quedo con eso", dijo Rangel sobre su atajada.

"Ya lo dije y me atrevo a decirlo: Estamos para competirle a cualquier selección", sentenció el portero mexicano.

La Selección Mexicana aseguró su pase a los Dieciseisavos de Final y su siguiente partido será ante la República Checa que se jugará la vida en el último encuentro de la Fase de Grupos buscando su pase a la siguiente ronda.

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