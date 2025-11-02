deportes
Nota

El rival de la Selección de México en las semifinales del Mundial sub-17 femenil

La Selección de México venció desde los 11 pasos a su similar de Italia y enfrentará a los Países Bajos en semifinales, equipo al que venció en fase de grupos.

México sub 17
Erick De la Rosa
Selección Azteca
La Selección de México Femenil sub-17 se metió a las semifinales de la justa mundialista tras derrotar en penales a su similar de Italia y ahora se verá con otro combinado europeo en la antesala de la final; Países Bajos. Las pupilas de Miguel Gamero han ido de menos a más en el certamen internacional y ya están entre las cuatro mejores selecciones de todo el mundo.

Caso curioso es el que vivirá el combinado de nuestro país, su rival en las semifinales fue su contrincante en la fase regular. Justamente fue en la segunda jornada en la que México derrotó por la mínima diferencia a la Naranja Mecánica y dio un paso gigante en busca de pasar a la ronda de eliminación. Por si fuera poco, Corea del Norte, otro semifinalista (vs Brasil) también estuvo en el grupo de México, por lo que en ese sector había mucha calidad.

Cuándo juega México vs Países Bajos

Gamero y compañía buscarán repetirle la dosis a Países Bajos el miércoles 5 de noviembre a la una de la tarde y enfrentar o a las coreanas o a las brasileñas en un duelo inédito. Cabe destacar que, sí la Selección de México logra alzar el trofeo, sería el tercer Mundial de la categoría que gana nuestro país tras las victorias en Perú 2005 y en México 2011.

Finalmente, el cuadro nacional solo ha perdido un solo juego (el debut por 0-2 contra Corea del Norte) y después vencieron a Países Bajos, Camerún y a Paraguay en tiempo regular y a Italia desde los 11 pasos. Con ello, la esperanza de que la Selección de México se meta a la final crece y las chicas bordar su nombre con letras doradas en la historia del futbol mexicano.

Selección Mexicana
Erick De la Rosa

