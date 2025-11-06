deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
¿Oficial? Filtran posible jersey alternativo de México para el Mundial 2026

Tras la presentación del jersey de local de México para el Mundial de 2026, en redes ya circula lo que sería la piel de visita para El Tri

Sebastian Cortés
Selección Azteca
Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Adidas presentaran oficialmente el jersey de local de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de lo que sería el uniforme de visita.

El diseño de local destaca por un imponente calendario azteca que recorre el frente de la camiseta, retomando el clásico color verde, con detalles en blanco y rojo. La prenda sigue el template que la marca alemana preparó para las selecciones nacionales que patrocina rumbo a la próxima Copa del Mundo de 2026 .

En contraste, el uniforme de visita sería totalmente blanco, con el logotipo Originals de Adidas al frente y vivos en tonos verde oscuro y rojo. Aunque no ha sido presentado oficialmente, numerosos aficionados han expresado en redes que esta versión es incluso más elegante y atractiva que la de local.

Adidas mantiene una larga relación e histórica con el futbol mexicano, que los ha vestido en dos ocasiones, de 1984 a 1996 y 2007 a la actualidad. La firma alemana regresó a vestir al combinado nacional en 2007 con un diseño verde intenso con franjas blancas en los hombros, que debutó en la Copa Oro, el diseño del Mundial 2026 fue retomado de un jersey icónico de los años 90´s.

La Selección Mexicana podría estrenar el uniforme mundialista durante la próxima fecha FIFA, el primer duelo será ante Uruguay, el viernes 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona de Torreón, y el segundo frente a Paraguay, el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Ambos encuentros serán transmitidos por TV Azteca a través del Canal 7, nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

