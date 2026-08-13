Cruz Azul vs Chicago Fire: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Desde la cancha del SeatGeek Stadium, ambos equipos disputarán el encuentro correspondiente a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 rumbo a los cuartos de final del torneo binacional.

La escuadra de Cruz Azul llega a este compromiso con la clasificación a la siguiente ronda asegurada, gracias a la combinación de resultados que se registró durante la jornada del 12 de agosto, solo buscará sumar puntos para ser el primer lugar en la tabla de la Liga MX.

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Por su parte, el Chicago Fire se presenta a este duelo sumando seis unidades en el grupo, pero aún con la necesidad de buscar el resultado que confirme su boleto a la siguiente fase.

El equipo estadounidense, que cuenta en su ataque con Robert Lewandowski, intentará aprovechar la localía frente a un conjunto cementero que buscará mantener el paso perfecto en el certamen.

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Pronóstico del partido: Cruz Azul vs Chicago Fire

En cuanto al pronóstico del partido, la proyección indica un resultado de Cruz Azul 2-1 Chicago Fire. El conjunto celeste registra un 45% de probabilidad de victoria en este encuentro. Las estadísticas muestran una probabilidad del 59% de que ambos equipos anoten, con una clara tendencia a superar la línea de 2.5 goles en el marcador final.

Cabe recordar que, si el partido termina en empate durante el tiempo regular, el punto adicional del torneo se definirá mediante una tanda de penales.

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Posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Chicago Fire

Para este compromiso, la posible alineación de Cruz Azul estaría conformada por Kevin Mier en la portería; Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Jesús Orozco Chiquete en la defensa; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Erik Lira y Omar Campos en el mediocampo; mientras que en la delantera arrancarían José Paradela, Gabriel Fernández y Agustín Palavecino.

En contraste, el Chicago Fire saltaría al terreno de juego con Chris Brady en el arco; Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott y Viktor Radojevic en la línea defensiva; Anton Salétros, Mauricio Pineda y Robert Turdean como mediocampistas; dejando en el eje del ataque a Maren Haile-Selassie, Robert Lewandowski y Jonathan Bamba.

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