Así quedó la tabla de MEXICANOS de la Leagues Cup 2026 tras los partidos HOY miércoles 12 de agosto de 2026

Rumbo al cierre del torneo binacional, donde se enfrentan equipos de la Liga MX y la MLS, la actividad del miércoles 12 de agosto (correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos) confirmó a los clubes mexicanos que estarán en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Toluca aseguró su boleto a la siguiente ronda tras firmar una actuación sólida y superar 3-1 al FC Dallas, en un encuentro donde los Diablos Rojos impusieron condiciones desde la primera mitad.

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El resultado más destacado del día lo firmó León, que vino de atrás para vencer 3-2 al Inter Miami en suelo floridano. El conjunto esmeralda mostró contundencia en los momentos decisivos para llevarse los tres puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos durante la fase de grupos y sellando su clasificación a los cuartos de final con nueve puntos de nueve posibles.

En otros frentes con representación mexicana, Monterrey doblegó 2-1 al Nashville SC, mientras que Chivas cerró su visita a Seattle con un triunfo de 2-1 sobre los Sounders en el Lumen Field.



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La jornada se completó con un electrizante 3-2 favorable al San Diego FC sobre Puebla, además del choque entre Orlando City y Atlético de San Luis, que igualaron 2-2 en tiempo reglamentario antes de que el conjunto estadounidense rescatara el punto extra en la tanda de penales (5-3).

Finalmente, el LAFC y Querétaro sellaron un apretado 1-1 tras los 90 minutos de juego, donde los angelinos se impusieron en los tiros desde los 11 pasos por 5-3.

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Tabla de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 tras los partidos HOY miércoles 12 de agosto de 2026

León: 9 puntos * Toluca: 6 puntos * América: 6 puntos * Cruz Azul: 6 puntos * Monterrey: 6 puntos Juárez: 6 puntos Tigres: 6 puntos Chivas de Guadalajara: 4 puntos Pachuca: 3 puntos Atlas: 3 puntos Atlante: 3 puntos Atlético de San Luis: 1 punto Querétaro: 1 punto Pumas: 1 punto Tijuana: 0 puntos Santos Laguna: 0 puntos Necaxa: 0 puntos Puebla: 0 puntos

(* Equipos clasificados)

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