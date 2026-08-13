La FECHA y HORARIO par ver el Cruz Azul vs Chicago Fire de Robert Lewandowski, juego de la Leagues Cup 2026

Este jueves 13 de agosto es el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Cruz Azul visitará el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois, en busca de asegurar su boleto a la fase de eliminación directa del torneo binacional contra el Chicago Fire.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de futbol de la CDMX tendrá nuevo estadio para el Apertura 2026

Hora EXACTA para ver EN VIVO y GRATIS el Cruz Azul vs Chicago Fire

Desde el SeatGeek Stadium, el actual campeón del fútbol mexicano tendrá una misión complicada al enfrentar al Chicago Fire. Ambos equipos llegan a esta instancia con la necesidad de ganar para asegurar su lugar. Aun así, empatando el juego avanzarían a la siguiente fase, donde Cruz Azul dejaría sin posibilidades a los Rayados de Monterrey y Chicago dejaría fuera a Los Angeles FC.

El juego está programado para dar inicio en punto de las 19:00 (hora del centro de México), y podrás seguir el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido desde el sitio web de Azteca Deportes.

Te puede interesar: OFICIAL: América da su postura sobre acusaciones de ALINEACIÓN INDEBIDA

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chicago a la última jornada de la Leagues Cup 2026?

Cruz Azul ganó sus dos primeros partidos del torneo. En la primera jornada, jugada el 6 de agosto, derrotó 1 a 0 al Philadelphia Union. En su segundo encuentro, disputado el 9 de agosto, venció 2 a 1 al New York City FC.

Por su parte, el Chicago Fire también obtuvo victorias en sus dos primeros compromisos. El 6 de agosto ganó 2 a 0 frente al Club Necaxa. Tres días después, el 9 de agosto, derrotó 3 a 1 al Club Santos Laguna.

Se espera un juego intenso y lleno de emociones, donde La Máquina llega ligeramente favorita para llevarse los 3 puntos, pero enfrente tendrá a un equipo dinámico y con grandes jugadores de peligro, como el polaco Robert Lewandowski.

Te puede interesar: Así quedó la tabla de MEXICANOS de la Leagues Cup 2026 tras los partidos HOY miércoles 12 de agosto de 2026