¡EL VERDADERO ADIÓS A RED BULL! Sergio ´Checo’ Pérez presenta nuevo patrocinador para su regreso a la F1

Sergio Pérez comenzó formalmente una nueva etapa en su carrera rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1, marcada por su desvinculación definitiva de Red Bull y la presentación de nuevos patrocinadores que lo acompañarán en su regreso a la parrilla. El piloto mexicano confirmó alianzas comerciales clave, entre ellas una nueva H2O Power bebida energética, además de marcas consolidadas como Tommy Hilfiger y Telcel.

El anuncio se da en el contexto de su incorporación como piloto principal del Cadillac F1 Team, escudería respaldada por General Motors que debutará en la máxima categoría en la próxima temporada. Pérez firmó un contrato multianual para liderar el desarrollo deportivo del equipo estadounidense, que en sus primeras temporadas utilizará unidades de potencia Ferrari.

Dentro de esta nueva estructura comercial, Tommy Hilfiger se suma como uno de los socios estratégicos más visibles, el mexicano fue presentado recientemente como Embajador Global de Menswear de la marca, reforzando su perfil internacional fuera de las pistas mientras se prepara para su regreso competitivo. A la par, Telcel vuelve a respaldarlo como uno de sus patrocinadores principales.

Pilotos experimentados

Cadillac apostó por la experiencia al conformar su alineación con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ambos pilotos participarán activamente en el desarrollo del monoplaza desde sus primeras pruebas, una fase clave considerando el cambio profundo en el reglamento técnico que entrará en vigor este año.

El primer vistazo público al nuevo Cadillac llegará el domingo ocho de febrero, durante el Super Bowl, cuando se presentará oficialmente la imagen y decoración del coche ante una audiencia global.

En pista, el monoplaza tendrá su primera actividad en un test privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, a puerta cerrada, posteriormente, Cadillac participará en los tests oficiales de pretemporada en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, donde ya habrá tiempos, transmisión y comparación directa con el resto de la parrilla.

De esta forma, Sergio Pérez inicia el camino hacia su regreso a la Fórmula Uno con un nuevo equipo, nuevos socios comerciales y un proyecto que apunta a consolidarse a partir del cambio reglamentario de dos mil veintiséis.